08/07/2026
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Esval lanza su décimo Fondo Concursable con $100 millones para proyectos comunitarios

Marcelo Andrade Saez

La sanitaria abrió la convocatoria de su programa “Contigo en Cada Gota”, que busca financiar iniciativas de organizaciones sociales y académicas hasta el 5 de septiembre.

Lanzamiento del Fondo Concursable de Esval ante dirigentes sociales.

Esval dio inicio a la décima versión de su Fondo Concursable “Contigo en Cada Gota”, programa que este año destinará $100 millones para apoyar proyectos de organizaciones sociales que contribuyan al desarrollo sostenible, el mejoramiento de infraestructura e innovación en gestión hídrica. La convocatoria, que se extenderá hasta el 5 de septiembre, permite a agrupaciones sin fines de lucro con personalidad jurídica vigente postular a financiamiento de hasta $2,5 millones por iniciativa.

Presentación de proyectos de innovación hídrica durante el evento.

“Para nosotros es muy significativo disponer nuevamente de este fondo, que es un pilar fundamental en nuestro compromiso con las organizaciones y el desarrollo regional, nos permite generar valor compartido, reforzar la asociatividad y fortalecer a las comunidades. Tenemos hermosas experiencias de años anteriores y estamos seguros de que recibiremos grandes proyectos en esta edición”, destacó el gerente de Personas y Asuntos Corporativos de Esval, Jaime Henríquez.

Asistentes al lanzamiento del fondo concursable de Esval.

Desde su creación en 2014, este fondo ha permitido que cerca de 400 agrupaciones concreten sus proyectos, entregando más de $700 millones para el progreso de las comunidades. En esta edición, las categorías incluyen Desarrollo Sostenible, Infraestructura Comunitaria, Proyectos de continuidad e Innovación en Gestión Hídrica, además de una línea especial para instituciones académicas.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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