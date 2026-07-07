Esval lanza su décimo Fondo Concursable con $100 millones para proyectos comunitarios

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La sanitaria abrió la convocatoria de su programa “Contigo en Cada Gota”, que busca financiar iniciativas de organizaciones sociales y académicas hasta el 5 de septiembre.

Esval dio inicio a la décima versión de su Fondo Concursable “Contigo en Cada Gota”, programa que este año destinará $100 millones para apoyar proyectos de organizaciones sociales que contribuyan al desarrollo sostenible, el mejoramiento de infraestructura e innovación en gestión hídrica. La convocatoria, que se extenderá hasta el 5 de septiembre, permite a agrupaciones sin fines de lucro con personalidad jurídica vigente postular a financiamiento de hasta $2,5 millones por iniciativa.

“Para nosotros es muy significativo disponer nuevamente de este fondo, que es un pilar fundamental en nuestro compromiso con las organizaciones y el desarrollo regional, nos permite generar valor compartido, reforzar la asociatividad y fortalecer a las comunidades. Tenemos hermosas experiencias de años anteriores y estamos seguros de que recibiremos grandes proyectos en esta edición”, destacó el gerente de Personas y Asuntos Corporativos de Esval, Jaime Henríquez.

Desde su creación en 2014, este fondo ha permitido que cerca de 400 agrupaciones concreten sus proyectos, entregando más de $700 millones para el progreso de las comunidades. En esta edición, las categorías incluyen Desarrollo Sostenible, Infraestructura Comunitaria, Proyectos de continuidad e Innovación en Gestión Hídrica, además de una línea especial para instituciones académicas.

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