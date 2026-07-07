Esval lanza su décimo Fondo Concursable con $100 millones para proyectos comunitarios
La sanitaria abrió la convocatoria de su programa “Contigo en Cada Gota”, que busca financiar iniciativas de organizaciones sociales y académicas hasta el 5 de septiembre.
Esval dio inicio a la décima versión de su Fondo Concursable “Contigo en Cada Gota”, programa que este año destinará $100 millones para apoyar proyectos de organizaciones sociales que contribuyan al desarrollo sostenible, el mejoramiento de infraestructura e innovación en gestión hídrica. La convocatoria, que se extenderá hasta el 5 de septiembre, permite a agrupaciones sin fines de lucro con personalidad jurídica vigente postular a financiamiento de hasta $2,5 millones por iniciativa.
“Para nosotros es muy significativo disponer nuevamente de este fondo, que es un pilar fundamental en nuestro compromiso con las organizaciones y el desarrollo regional, nos permite generar valor compartido, reforzar la asociatividad y fortalecer a las comunidades. Tenemos hermosas experiencias de años anteriores y estamos seguros de que recibiremos grandes proyectos en esta edición”, destacó el gerente de Personas y Asuntos Corporativos de Esval, Jaime Henríquez.
Desde su creación en 2014, este fondo ha permitido que cerca de 400 agrupaciones concreten sus proyectos, entregando más de $700 millones para el progreso de las comunidades. En esta edición, las categorías incluyen Desarrollo Sostenible, Infraestructura Comunitaria, Proyectos de continuidad e Innovación en Gestión Hídrica, además de una línea especial para instituciones académicas.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.