Esval producirá 92 millones de litros adicionales de agua potable ante alzas de hasta 34% en comunas costeras por Fiestas Patrias

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La sanitaria reforzó sus equipos operativos y de emergencia para asegurar la continuidad del servicio ante la llegada masiva de turistas a la Región de Valparaíso.

Con el objetivo de enfrentar uno de los períodos de mayor consumo del año, Esval producirá 92 millones de litros adicionales de agua potable durante las próximas Fiestas Patrias. Este volumen, equivalente al abastecimiento mensual de más de 6.100 hogares, responde al incremento en la demanda proyectado para las comunas costeras de la Región de Valparaíso, donde se espera una alta afluencia de visitantes.

El plan operativo fue presentado en la planta de producción de Concón durante una visita del delegado presidencial regional, Manuel Millones, quien supervisó las medidas preventivas. El gerente regional de Esval, Alejandro Romero, explicó que la compañía ha desplegado un trabajo integral para garantizar un servicio continuo. “Las Fiestas Patrias representan uno de los períodos de mayor demanda del año para nuestros sistemas, especialmente en las comunas costeras. Por ello, hemos reforzado la producción, los equipos operativos y el monitoreo de nuestras fuentes e infraestructura para responder de manera oportuna a las necesidades de nuestros clientes durante todo el fin de semana largo”, señaló.

Por su parte, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, destacó la preparación de la sanitaria. “Agradezco a Esval esta invitación para conocer cómo estamos preparándonos para estas Fiestas Patrias y también para la temporada estival. Hoy tenemos la tranquilidad de contar con la capacidad necesaria para asegurar el abastecimiento de agua potable, esto significa que tanto los vecinos como los miles de turistas que visitan nuestra Región de Valparaíso podrán disfrutar con confianza, ya que disponemos de recursos suficientes para responder a la demanda. Además, hemos podido constatar todo el proceso de producción y tratamiento del agua, que cumple con los más altos estándares de calidad, otorgando plena seguridad para su consumo”.

Las estimaciones de la sanitaria indican que, a nivel regional, se producirá cerca de un 5,5% más de agua, cifra que en zonas costeras como Cachagua, Papudo y El Quisco podría alcanzar alzas de hasta un 48%, 43% y 40% respectivamente. Para asegurar la calidad, se realizarán cerca de mil controles diarios al agua potable en toda la red.

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