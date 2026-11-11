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Cerca de 97 mil hogares ya cuentan con este beneficio y existen más de 5.000 cupos disponibles para este año, permitiendo reducir las cuentas de las familias más vulnerables durante tres años.

Con el objetivo de ampliar la cobertura del subsidio de pago del consumo de agua potable y alcantarillado, se llevaron a cabo encuentros en Viña del Mar y Quillota, impulsados por Esval en conjunto con la Asociación Chilena de Municipalidades y el Ministerio de Desarrollo Social. Las jornadas contaron con la asistencia de representantes de 33 municipios de la región y el apoyo de la Asociación Nacional de Empresas Sanitarias (Andess).

Durante los talleres, se abordó la aplicación de la Ley 18.778, que regula este beneficio, además de compartir buenas prácticas para su asignación y analizar oportunidades de mejora en la gestión municipal. “El principal objetivo de estos encuentros, que tuvieron una gran participación, es reforzar la difusión y permitir que las Municipalidades, que son quienes canalizan el subsidio, dispongan de todos los antecedentes para ampliar la cobertura de este beneficio destinado a las familias más vulnerables. Actualmente, cerca de 97.000 hogares de nuestra región ya cuentan con este beneficio y seguiremos trabajando en conjunto para que cada vez más personas puedan acceder a esta ayuda”, destacó el gerente regional de Esval, Alejandro Romero.

Por su parte, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda, enfatizó la importancia de la colaboración intersectorial: “sabemos que los municipios son la primera línea de atención para nuestros vecinos y la gestión eficiente del beneficio representa un alivio directo para los hogares que más lo necesitan. En un contexto desafiante para nuestra región en materia hídrica, articular el trabajo entre el mundo municipal, el Estado y las empresas sanitarias no es solo una necesidad técnica, sino un compromiso ético con la calidad de vida de nuestras comunidades”.

Actualmente, la región de Valparaíso cuenta con cerca de 102 mil subsidios autorizados, de los cuales ya se han asignado 96.695, alcanzando una cobertura del 95%. Para postular, los interesados deben solicitar el formulario en sucursales de Esval o en el sitio web www.esval.cl, y presentarlo en su respectiva municipalidad junto con la ficha del Registro Social de Hogares.

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