Esval refuerza seguridad hídrica regional tras recuperación de embalses

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Tras las intensas lluvias, los embalses de la Región de Valparaíso alcanzaron un 34% de su capacidad, asegurando el suministro para la próxima temporada.

Luego de los intensos sistemas frontales registrados en los últimos días, Esval informó que los principales embalses de la Región de Valparaíso alcanzaron en promedio un 34% de su capacidad total. Esta recuperación, sumada a la recarga artificial del embalse Los Aromos, permite fortalecer el abastecimiento de agua potable para la zona.

“Las lluvias han sido un gran aporte para recargar las principales reservas hídricas de la región y mitigar el impacto de la sequía. El embalse Los Aromos supera el 80% de su capacidad total, con más de 28 millones de metros cúbicos acumulados. Este volumen ya nos permite asegurar el abastecimiento de agua potable del Gran Valparaíso, el Litoral Norte y La Ligua para la próxima temporada”, destacó el ejecutivo de la sanitaria.

Concón, obra que ha permitido impulsar 4,6 millones de metros cúbicos hacia Los Aromos desde mediados de junio. En cuanto al estado de las reservas, el embalse Los Aromos registra un 81% de su capacidad, el Tranque La Luz se encuentra al máximo con 5,4 millones de metros cúbicos, y el Lago Peñuelas alcanza los 13,5 millones de metros cúbicos, equivalente a un 14% de su gran capacidad total.

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