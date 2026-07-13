Esval y Delegación de Petorca refuerzan trabajo preventivo ante próximo sistema frontal

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La sanitaria presentó los avances de su Plan Invierno 2026, que contempla la limpieza de más de 170 kilómetros de colectores a nivel regional para enfrentar las próximas precipitaciones.

Con una reunión realizada en la Delegación Presidencial Provincial de Petorca, Esval dio a conocer las acciones que está desarrollando como parte de su Plan Invierno 2026, que considera la limpieza preventiva de más de 170 kilómetros de colectores a nivel regional, alrededor de 17 de ellos en la provincia. Esta actividad forma parte del Programa de Mantenimiento Preventivo de la sanitaria, que durante todo este año abarcará más de 400 kilómetros de redes de aguas servidas, con una inversión que supera los $1.300 millones.

El delegado provincial, Andrés Soza, destacó que “este plan presentado por Esval implica la inversión en recursos, camiones y distintas labores operativas para mantener en buenas condiciones la red de alcantarillado y prevenir cualquier incidencia sobre todo en esta época de invierno. Asimismo y ante el anuncio de un sistema frontal para la próxima semana, ya nos hemos coordinado para participar de un nuevo comité provincial de emergencias (Cogrid), en donde contaremos con la colaboración permanente de Esval y todo su equipo”.

Por su parte, el subgerente zonal Aconcagua de Esval, Rodrigo Lastra, señaló que “presentamos lo que se está realizando en estos meses, con un trabajo intensivo de prevención y una inversión de más de $64 millones en la provincia, donde también mostramos parte de la nueva tecnología que estamos incorporando para el desarrollo de este plan de invierno, cuyo objetivo es reforzar la continuidad y calidad del servicio de recolección de aguas servidas a nivel regional”.

Finalmente, desde la sanitaria recordaron que nueve de cada diez obstrucciones en la red de aguas servidas se producen por el mal uso, por lo que instaron a la comunidad a no conectar ductos de aguas lluvias al alcantarillado, no abrir tapas de cámaras y evitar arrojar residuos sólidos como toallas húmedas o aceites al sistema.

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