09/07/2026
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Exitosa jornada “Lluvia de los Derechos” reunió a familias en Cerro Mayaca

Marcelo Andrade Saez

La iniciativa comunitaria promovió los derechos de la infancia a través de juegos, música y actividades educativas, fortaleciendo los lazos vecinales en Quillota.

Familias participando en actividades recreativas durante la jornada Lluvia de los Derechos en Cerro Mayaca.

Con una alta participación de vecinas, vecinos, niñas y niños, el Cerro Mayaca fue escenario de una exitosa jornada comunitaria con la realización de la “Lluvia de los Derechos”, iniciativa que buscó promover los derechos de la infancia a través de actividades lúdicas, educativas y recreativas.

Niños y adultos participando en talleres educativos y de dibujo en la jornada comunitaria.

La actividad reunió a decenas de familias, quienes disfrutaron de una tarde marcada por juegos, música, reciclaje, concursos y diversos espacios de aprendizaje, permitiendo que niñas y niños conocieran sus derechos de una manera cercana, entretenida y participativa.

Vecina y niña sosteniendo tarjetas informativas en la zona de intercambio de la actividad.

Esta instancia se transformó en un espacio de encuentro para la comunidad, fortaleciendo la convivencia barrial y reafirmando el compromiso de las instituciones participantes con el bienestar integral de la niñez. El Programa Quiero Mi Barrio Cerro Mayaca Alto, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Quillota, destacó el valor del trabajo colaborativo para generar barrios más inclusivos.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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