Exitosa jornada “Lluvia de los Derechos” reunió a familias en Cerro Mayaca
La iniciativa comunitaria promovió los derechos de la infancia a través de juegos, música y actividades educativas, fortaleciendo los lazos vecinales en Quillota.
Con una alta participación de vecinas, vecinos, niñas y niños, el Cerro Mayaca fue escenario de una exitosa jornada comunitaria con la realización de la “Lluvia de los Derechos”, iniciativa que buscó promover los derechos de la infancia a través de actividades lúdicas, educativas y recreativas.
La actividad reunió a decenas de familias, quienes disfrutaron de una tarde marcada por juegos, música, reciclaje, concursos y diversos espacios de aprendizaje, permitiendo que niñas y niños conocieran sus derechos de una manera cercana, entretenida y participativa.
Esta instancia se transformó en un espacio de encuentro para la comunidad, fortaleciendo la convivencia barrial y reafirmando el compromiso de las instituciones participantes con el bienestar integral de la niñez. El Programa Quiero Mi Barrio Cerro Mayaca Alto, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Quillota, destacó el valor del trabajo colaborativo para generar barrios más inclusivos.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.