Exitosa jornada “Lluvia de los Derechos” reunió a familias en Cerro Mayaca

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La iniciativa comunitaria promovió los derechos de la infancia a través de juegos, música y actividades educativas, fortaleciendo los lazos vecinales en Quillota.

Con una alta participación de vecinas, vecinos, niñas y niños, el Cerro Mayaca fue escenario de una exitosa jornada comunitaria con la realización de la “Lluvia de los Derechos”, iniciativa que buscó promover los derechos de la infancia a través de actividades lúdicas, educativas y recreativas.

La actividad reunió a decenas de familias, quienes disfrutaron de una tarde marcada por juegos, música, reciclaje, concursos y diversos espacios de aprendizaje, permitiendo que niñas y niños conocieran sus derechos de una manera cercana, entretenida y participativa.

Esta instancia se transformó en un espacio de encuentro para la comunidad, fortaleciendo la convivencia barrial y reafirmando el compromiso de las instituciones participantes con el bienestar integral de la niñez. El Programa Quiero Mi Barrio Cerro Mayaca Alto, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Quillota, destacó el valor del trabajo colaborativo para generar barrios más inclusivos.

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