Exitosa primera versión de “Congreso Futuro en tu Comuna” en el Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso

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La iniciativa tiene como principal objetivo aproximar y fomentar el conocimiento científico entre los estudiantes de la comuna.

Incentivados y contentos estaban los estudiantes del Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso quienes participaron de la primera versión del “Congreso futuro en tu comuna”, proyecto que desarrolla divulgación científica entre niñas, niños y adolescentes que forman parte de los establecimientos educacionales de la comuna.

Esta iniciativa, que forma parte de una alianza entre la Comisión Desafíos del Futuro del Senado y las municipalidades del país, contó con la instalación de stands pertenecientes a distintas universidades donde los estudiantes pudieron realizar variadas actividades y experimentos relacionados con el área científica y robótica, además de las dispuestas por el Museo Interactivo Mirador (MIM).

Asimismo, durante la jornada se llevó a cabo la charla: “Sin océanos no hay futuro: lo que el mar hace por nosotros”, dictada por Pilar Muñóz, bióloga marina y magíster en Oceanografía de la Universidad de Valparaíso, quien posee una destacada trayectoria en docencia, investigación y es representante de Chile en el grupo de expertos en cultura oceánica de la UNESCO.

Tras hacer un recorrido por los stands, Patricia Farías, encargada de Regiones y Comunas del Consejo del Futuro de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado explicó que “esta es la primera versión que se hace en Valparaíso. Se ha realizado en otras comunas de la Región de Valparaíso e incluso hemos llegado a Isla de Pascua y Juan Fernández con este proyecto. Se trata de una iniciativa que involucra a la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, por una parte, pero también a las municipalidades. La idea es llegar a los colegios y establecimientos públicos de las comunas con una programación de ciencia y en donde, además, se unen muchas instituciones”.

Por su parte, Marcia Oyarce, directora de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Municipalidad de Valparaíso, señaló: “Es muy importante acercar la ciencia, conocimiento e innovación a los jóvenes, niños y niñas de nuestra comuna. Es muy importante esta alianza estratégica, porque permite entender que la ciencia no es para algunos, sino que es para todos. Se democratiza, conociéndola y trayéndola a estos espacios educativos de la educación pública de Valparaíso”.

Lorena Cortés, directora del Liceo Eduardo de la Barra, valoró la instancia: “Es una tremenda oportunidad que nuestro liceo, un liceo emblemático de Valparaíso con 164 años de vida e historia en Valparaíso, haya sido elegido en este convenio entre el Congreso Futuro y la Ilustre Municipalidad de Valparaíso para presentar este programa y llevar las ciencias hacia las escuelas y liceos”.

Finalmente, Dante Soto, alumno de Tercero Medio A y participante del Taller de Robótica, indicó: “Lo encuentro maravilloso, ya que esto incentiva a los estudiantes a que se conecten con la ciencia, ya que la ciencia es algo que está en nuestra vida cotidiana. Es muy bueno que los estudiantes vengan y se incentiven con la ciencia y no estar todo el rato pizarrón-cuaderno, sino que están experimentando realmente la ciencia”.

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