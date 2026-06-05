Expertos alertan por aumento de enfermedades respiratorias y llaman a reforzar vacunación

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Las bajas temperaturas y la circulación de virus como Rinovirus e Influenza A y B han elevado las atenciones de urgencia por causas respiratorias al 32,2%, la cifra más alta del año, generando preocupación en el sector salud.

Las bajas temperaturas y el aumento en la circulación de virus respiratorios han vuelto a encender las alertas sanitarias en el país. De acuerdo con el último informe semanal de la Campaña de Invierno 2026 del Ministerio de Salud, las atenciones de urgencia por causa respiratoria alcanzan un 32,2%, la cifra más alta en lo que va del año.

El virus predominante es el Rinovirus, con el 35,8% de los casos detectados, una proporción inferior a la registrada la semana anterior (40,8%). La Influenza A es el segundo virus más detectado, con un 26,8% del total de casos, similar a lo registrado la semana anterior (27,6%). Le sigue Influenza B, que representa el 10,2%, un comportamiento superior a la semana anterior (7,2%) y, además, inusual para esta altura del año, ya que tiende a predominar durante el segundo semestre.

Ante este escenario, especialistas enfatizan la importancia de reforzar las medidas de prevención y mantener al día los esquemas de vacunación, especialmente entre los grupos más vulnerables, como adultos mayores, embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Invierno: temporada crítica para los contagios

Jaime Lepe, director de la Escuela de Medicina de la Universidad del Alba, explica que durante los meses más fríos se generan condiciones que favorecen la transmisión de virus respiratorios, principalmente debido a una mayor permanencia en espacios cerrados y con escasa ventilación.

“Estamos observando una circulación importante de distintos virus respiratorios, lo que podría traducirse en un aumento de consultas y hospitalizaciones si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas. La vacunación continúa siendo una de las herramientas más efectivas para reducir el riesgo de cuadros graves y sus complicaciones”, señala el especialista.

El académico agrega que medidas simples, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios cerrados y el uso de mascarilla cuando se presentan síntomas respiratorios, siguen siendo efectivas para disminuir el riesgo de contagio, además de inocularse.

“La vacunación no solo protege a quien la recibe, sino que también contribuye a disminuir la circulación de los virus en la comunidad. En una temporada donde coexisten influenza, COVID-19 y otros virus respiratorios, es fundamental que las personas más vulnerables se inmunicen oportunamente y mantengan las medidas básicas de prevención”, agrega Jaime Lepe.

La Dra. María José Gamboa, líder en Salud Digital de Minsait Chile, en tanto, puntualiza en otros hábitos simples pero efectivos para reducir el riesgo de contagio. Por ejemplo, al toser o estornudar, cubrirse con el ángulo interno del codo —no con la mano— para evitar contaminar superficies y reducir la dispersión de partículas virales, y consultar de manera precoz ante síntomas persistentes y evitar la automedicación.

Cómo enfrentar la alta demanda

El aumento de las consultas por enfermedades respiratorias no solo pone presión sobre hospitales, SAPU y centros de atención primaria. También genera largas esperas y una mayor exposición de los pacientes a otros virus mientras buscan atención.

Frente a este escenario, las herramientas digitales pueden transformarse en un apoyo relevante para el sistema de salud. Desde la orientación remota de pacientes hasta la gestión de citas, el seguimiento de síntomas o el acceso a información clínica, estas soluciones permiten resolver consultas de menor complejidad sin necesidad de acudir presencialmente a un centro asistencial.

“Las tecnologías digitales permiten identificar riesgos de forma temprana, optimizar recursos y facilitar que las personas accedan a la atención que realmente necesitan. En períodos de alta demanda, ayudan a reducir desplazamientos innecesarios y a utilizar de mejor manera la capacidad disponible del sistema”, Gamboa.

Entre las soluciones que se han desarrollado para avanzar en esa dirección se encuentra la SuperApp MyHealth de Minsait, una plataforma que integra distintos servicios de salud digitales en una sola aplicación, permitiendo a los usuarios acceder a información clínica, gestionar citas médicas y mantener un seguimiento más continuo de su estado de salud. Si bien su desarrollo ha tenido experiencias principalmente en otros mercados, refleja el potencial que tienen este tipo de herramientas para acercar los servicios de salud a las personas y descongestionar la atención presencial.

Un ejemplo de ello es la Tarjeta Sanitaria Virtual de la Comunidad de Madrid, desarrollada con tecnología de Minsait. Con millones de usuarios, esta plataforma permite gestionar citas, acceder a resultados de exámenes, realizar videoconsultas y consultar antecedentes clínicos desde el teléfono móvil, fortaleciendo la participación de los pacientes en el cuidado de su propia salud.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que la tecnología por sí sola no basta. Mantener al día la vacunación, respetar las medidas de prevención y acudir oportunamente a los centros de salud cuando corresponda siguen siendo las herramientas más efectivas para enfrentar la temporada invernal y reducir el impacto de las enfermedades respiratorias.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.