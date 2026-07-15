Expertos entregan recomendaciones clave para enfrentar el sistema frontal con seguridad

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Ante la llegada de un sistema frontal que afectará a gran parte del país, especialistas recomiendan medidas preventivas para proteger el hogar y evitar riesgos innecesarios.

Las intensas lluvias y fuertes vientos pronosticados para los próximos días en 10 regiones de Chile obligan a tomar medidas preventivas antes de que el sistema frontal llegue a las zonas más afectadas. Preparar el hogar, contar con insumos básicos y evitar conductas de riesgo durante el evento pueden marcar la diferencia frente a emergencias como filtraciones, cortes de electricidad, inundaciones o accidentes.

Luis Castro, ingeniero en Prevención de Riesgos del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás, recomienda anticiparse y no esperar a que comiencen las precipitaciones para actuar. “Es importante realizar todos los preparativos con anticipación. Hay que contar con alimentos no perecibles, almacenar agua potable, tener linternas y baterías externas cargadas, además de disponer de ropa abrigada e impermeable en caso de que sea necesario salir del hogar”, explica.

El especialista también aconseja revisar el estado de la vivienda antes del temporal. “Todavía hay tiempo para limpiar canaletas, bajadas de agua y desagües, además de revisar techumbres, sellar ventanas o cualquier abertura por donde pueda ingresar el agua. Estas acciones ayudan a reducir significativamente los daños cuando comienzan las lluvias”, señala.

Uno de los principales riesgos se produce cuando las personas intentan reparar daños mientras el temporal está en desarrollo. “Por ningún motivo hay que subirse al techo durante la lluvia o con viento fuerte. Las superficies están resbaladizas y aumenta considerablemente el riesgo de sufrir una caída. Si aparece una gotera, lo más seguro es contener el agua con recipientes y esperar a que mejoren las condiciones para realizar cualquier reparación”, enfatiza Castro.

En caso de filtraciones que alcancen instalaciones eléctricas, el experto recomienda actuar rápidamente. “Si el agua entra en contacto con enchufes o instalaciones eléctricas, lo primero es cortar el suministro desde el interruptor general para evitar accidentes por electrocución”, advierte.

Respecto a los cortes de energía, el profesional insiste en evitar soluciones que puedan generar incendios. “No se deben utilizar velas ni braseros como alternativa de iluminación o calefacción. Cada año se producen incendios porque una vela entra en contacto con materiales combustibles. Lo más seguro es utilizar linternas o sistemas de iluminación con baterías recargables”.

Finalmente, el académico aconseja organizarse con anticipación para evitar salidas innecesarias. “Lo ideal es realizar las compras antes del temporal, mantener cargados los teléfonos celulares y las baterías externas, y procurar abrir lo menos posible el refrigerador si se produce un corte de electricidad, para conservar los alimentos durante más tiempo”.

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