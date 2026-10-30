Expo Quillota 2026 tuvo un exitoso inicio con 11 mil asistentes en su jornada inaugural
La primera jornada de la Expo Quillota 2026 reunió a miles de personas en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández, destacando las presentaciones de artistas locales y nacionales.
Con un marco de público espectacular, arrancó una nueva versión de la Expo Quillota en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández. La jornada inaugural, liderada por el alcalde Luis Mella, contó con la asistencia de unas 11 mil personas en un día hábil, consolidando el arrastre de los artistas nacionales y el carisma de los conductores de la zona.
La conducción del evento nocturno quedó en manos de los reconocidos comunicadores Maite Jiménez y Víctor González, quienes con su habitual desplante y cercanía conectaron de inmediato con los miles de asistentes que repletaron el recinto deportivo desde tempranas horas. El dúo local Claudio y Marcelo abrió los fuegos de la noche con un espectáculo sólido que ratificó su gran momento artístico, repasando sus mejores interpretaciones.
Posteriormente, el romanticismo se tomó el escenario principal gracias a la impecable presentación de Los Vásquez. Los hermanos chilenos conquistaron a la multitud con su característico estilo de “pop cebolla”, el cual desató el canto masivo de los fanáticos a través de sus grandes éxitos románticos y bailables. El cierre de esta primera jornada estuvo a cargo de Sinaka, artista oriundo de Quilpué, quien culminó el espectáculo con una propuesta enérgica que mantuvo al público encendido hasta el último minuto.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.