Expovino de Invierno 2026: Una jornada única para celebrar el vino, la gastronomía y la música en Valparaíso

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La XXIV edición del tradicional encuentro se realizará el sábado 11 de julio en el Terminal de Pasajeros, reuniendo a más de 100 expositores y esperando a 5 mil asistentes.

La cuenta regresiva ya ha comenzado para la XXIV versión de Expovino de Invierno, el esperado evento que anualmente convoca a los aficionados del vino, la gastronomía y la música en vivo en la ciudad de Valparaíso.

La principal novedad de este año es que el evento se concentrará en una única jornada. La cita será el próximo sábado 11 de julio en el Terminal de Pasajeros de Valparaíso, un amplio recinto que promete convertirse en el epicentro del entretenimiento invernal.

La propuesta de esta edición busca condensar toda la experiencia en un solo día, repleto de actividades, degustaciones y sorpresas. Más de 50 viñas estarán presentes, exhibiendo sus mejores etiquetas, junto a diversos espacios gastronómicos, restaurantes y áreas especialmente diseñadas para el disfrute durante toda la jornada.

Además, el evento ofrecerá música en vivo con DJ y un escenario principal que contará con bandas y espectáculos pensados para complementar la experiencia y animar a bailar entre copa y copa.

“Este año hemos querido concentrar todas las sorpresas y actividades en un solo día. Contamos con un tremendo espacio, que es el Terminal de Pasajeros, donde caben 5 mil personas que podrán disfrutar de ambientes diferenciados, las tradicionales catas de vino, el escenario donde se presentarán bandas para disfrutar y bailar… en fin, nuestros seguidores nos comentaban que el sábado era el gran día de la fiesta y escuchándolos decidimos concentrarnos en un solo día”, afirmó Braulio Elicer, productor general de Expovino.

Con esta nueva modalidad, Expovino de Invierno busca ofrecer una experiencia más intensa y completa, consolidándose una vez más como uno de los eventos imperdibles de la temporada invernal en la Región de Valparaíso.

Expovino Invierno se llevará a cabo el sábado 11 de julio de 2026, desde las 17:00 hasta las 3:00 am. Las entradas ya están disponibles en preventa y se recomienda adquirirlas con anticipación, ya que el evento suele agotar sus cupos anualmente. Para más información y compra de entradas, visita las redes sociales oficiales de @ExpoVino y la web www.expovinoygastronomia.cl.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.