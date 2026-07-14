Extensionistas agrícolas de la Región de Valparaíso se capacitan en inteligencia artificial para modernizar el campo

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Cerca de 50 profesionales participaron en el ciclo “Extensionismo Agrosustentable”, una iniciativa que abordó el uso de inteligencia artificial, telemetría y tecnologías avanzadas para fortalecer la gestión agrícola en la región.

La innovación tecnológica y la inteligencia artificial comienzan a ocupar un espacio cada vez más relevante en la agricultura regional. Bajo esa premisa, cerca de 50 profesionales del rubro participaron en el ciclo de talleres “Extensionismo Agrosustentable”, una iniciativa desarrollada por INDAP, junto al Programa Transforma Fruticultura Sustentable de Valparaíso, PerfrutS, y Artificyan, con el apoyo de Corfo y Codesser, orientada a fortalecer las capacidades de quienes acompañan directamente a los agricultores en sus procesos productivos.

El ciclo adquiere especial relevancia por el efecto multiplicador que tienen los extensionistas en el territorio. En conjunto, los profesionales participantes entregan asesoría y acompañamiento a más de 4 mil agricultores de la Región de Valparaíso, por lo que los conocimientos adquiridos podrán ser transferidos directamente a productores de distintas comunas y realidades productivas. Durante la jornada se profundizó en materias como inteligencia artificial aplicada al agro, tecnologías de punta, telemetría, administración y análisis de datos.

Al respecto, la gerente de PerfrutS, Marcela Carrillo, destacó que el trabajo con los extensionistas permite conectar los avances tecnológicos con las necesidades concretas de los agricultores. “Esto nos permite llegar a muchos agricultores y conversar sobre buenas prácticas, identificar qué es lo que viene hacia adelante y priorizar los puntos donde necesitamos que las tecnologías apoyen a la agricultura. Es generar sinergia con el fin de estar en la misma página respecto de lo que la innovación y la inteligencia artificial pueden ofrecer al agro de hoy”, señaló Carrillo.

Por su parte, el divulgador tecnológico y fundador de Flumarketing, Andrés Silva, enfatizó que la adopción tecnológica es una oportunidad clave para la competitividad. “La inteligencia artificial sólo es una amenaza cuando la rechazas, cuando te resistes y dices ‘siempre lo he hecho así’, porque esto avanza sin preguntarte. Se transforma en una oportunidad cuando primero te acercas, la estudias, la aprendes y luego la aplicas en tu trabajo”, sostuvo el especialista.

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