Fabián Morales se suma a Tu día: el periodista inicia una nueva etapa en terreno tras 20 años de trayectoria

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Tras dos décadas de carrera en TVN y Mega, el periodista Fabián Morales se integra al equipo del matinal de Canal 13 para liderar los despachos en vivo desde diversos puntos del país.

El matinal “Tu día” continúa fortaleciendo su propuesta de contenidos con la incorporación de Fabián Morales, quien debutó este lunes como nuevo periodista en terreno. Con 44 años y una destacada trayectoria, el comunicador llega para tomar el pulso de la contingencia nacional, sumándose al equipo compuesto por Rodrigo Pérez, Delfina Gómez y Diego Muñoz.

Para Morales, este cambio representa un hito significativo en su carrera profesional. “Para mí es un tremendo desafío porque es un formato nuevo en mi carrera, tanto estar en un matinal como en despachos en vivo y desde la calle; siento que los matinales marcan la aguja de lo que va a pasar en el día. Llevaba 18 años en deportes y al empezar en esto se abre para mí un abanico de información y eso me motivó absolutamente”, señaló el periodista.

El profesional, que desarrolló su carrera durante nueve años en TVN y 11 años en Mega, destaca el reencuentro con sus antiguos compañeros de labores. “Para mí el gran plus de esta llegada al 13 es que conocía de antes a mucha gente de este equipo, noteros y editores. Además, ya había trabajado con José Luis (Repenning) y Priscilla (Vargas). Con ellos hacía los bloques deportivos en las noticias, que eran muy conversados. Entonces siento que me reencontré con dos partners increíbles, y eso fue maravilloso, como si no hubiesen pasado estos cuatro años”, reflexionó.

Sobre su debut en las calles, Morales valoró la conexión con la audiencia. “Es un cambio bien brusco, pero que me motiva. Siento que es como andar en bicicleta, una vez que empiezas a comunicar en cámara en vivo y desde la calle, te vas por un tubo. Lo que hice el lunes desde La Vega fue un gran reto y lo pasé increíble. Estar en medio de mucha gente que te pasan vendiendo ¡las papas, los choclos, las paltas! fue muy distinto a lo que hacía antes, pero me gustó mucho la cercanía con la gente y la conexión con el estudio”, concluyó.

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