Familias de Villa Alemana avanzan en obtención de vivienda propia con permiso de edificación

Cargando... Cargando...

El Comité “Sol de Cordillera” recibió el permiso de edificación municipal, un paso clave para la construcción de 100 viviendas en Villa Alemana.

Un avance significativo para cien familias de Villa Alemana se concretó con la entrega del permiso de edificación por parte de la Municipalidad para el condominio “Sol de Cordillera”. Este hito representa uno de los últimos trámites necesarios antes de iniciar la construcción de las viviendas, ubicadas en calle Sexta, en el sector norte de la comuna.

El comité, constituido en 2017, ha superado diversas etapas y dificultades para acceder al subsidio del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda CNT, DS N° 49, glosa 12. La ceremonia donde se comunicó la obtención del permiso de obra se llevó a cabo en el Teatro Municipal Pompeya.

El alcalde Nelson Estay enfatizó la relevancia de este logro para las familias: “Es importantísimo para una familia que le den una noticia de esta envergadura, porque efectivamente es la vivienda propia, es el sueño de toda persona que quiere formar una familia. Lo primero que se le viene a la mente a uno cuando quiere formar una familia es la casa propia y hoy día el comité ‘Sol de Cordillera’ ya está con permiso de obra, se lo dimos hace pocos días, y eso hace que ya tengan una luz verde para poder materializar este gran anhelo que es tener una vivienda propia”.

El jefe comunal también ofreció el apoyo municipal en la etapa final ante el Serviu, entidad que debe calificar el proyecto. “así que yo espero que ojalá a fin de año ya estemos con la primera piedra y podamos disfrutar de este momento tan lindo”, agregó.

Natalia Faúndez, presidenta del comité, expresó la importancia del permiso de obra como señal para la construcción y detalló el último paso pendiente: “Nos falta un paso más en Serviu, que tiene que ver más que nada con la validación del presupuesto de la DITEC. Y bueno, tenemos el apoyo ahora del alcalde para que eso salga lo más rápido posible. Es la última vuelta y ya con eso podríamos empezar a construir, que es lo que la gente está esperando hace tanto tiempo”.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.