FENADAJ advierte que falta de presupuesto amenaza el acceso a la justicia y la instalación del nuevo servicio

Cargando... Cargando...

La organización que representa a las y los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial expresó su preocupación por los recortes presupuestarios y la incertidumbre en la transición institucional.

La Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ) manifestó su preocupación por la histórica falta de presupuesto que afecta a las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) y advirtió que la implementación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas requiere un fortalecimiento urgente de recursos y dotación de personal.

La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, señaló que el problema presupuestario no es nuevo y que las CAJ han debido cumplir durante décadas una creciente demanda de atención con recursos insuficientes.

“Sin presupuesto no hay justicia. Hemos asumido nuevos mandatos legales y atendemos cada vez a más personas en situación de vulnerabilidad, pero sin la dotación ni los equipos profesionales que se requieren”, afirmó.

La dirigenta explicó que programas especializados, como los destinados a personas mayores y a la defensa de niños, niñas y adolescentes, funcionan con equipos reducidos y enfrentan una alta sobrecarga laboral. Lo mismo ocurre en los centros de atención jurídica tradicionales, donde la escasez de personal retrasa la atención de los usuarios.

FENADAJ también expresó su inquietud por los recientes cambios de autoridades en medio del proceso de instalación del nuevo servicio, señalando que cualquier retraso en la implementación podría afectar especialmente a las regiones y a las personas que dependen de la asistencia jurídica gratuita.

“Necesitamos fortalecer las Corporaciones de Asistencia Judicial durante esta transición y asegurar los recursos necesarios para garantizar un acceso oportuno y digno a la justicia para toda la ciudadanía, porque justicia que tarda, no es justicia”, concluyó Escalante.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.