Feria Laboral de Quilpué ofreció más de 750 ofertas de trabajo y se consagró como la más visitada de la región

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Más de dos mil personas llegaron al Gimnasio Municipal de Quilpué para participar de esta iniciativa, la cual busca promover oportunidades de empleabilidad en la provincia de Marga Marga y en toda la región.

La Feria Laboral organizada por Sence y la Municipalidad puso a disposición más de 750 puestos formales de trabajo correspondientes a empresas de la Región de Valparaíso.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, destacó el compromiso del municipio con la generación de oportunidades laborales y el trabajo conjunto entre el sector público y privado. “Quiero agradecer que podamos haber sido una sede para recibir a miles de personas que están en la búsqueda de trabajo. Quilpué se ha caracterizado por saber levantarse y hoy día es una muestra. Estamos comprometidos con muchas áreas y dentro de esos principales ejes tiene que estar la oportunidad laboral, qué es lo que sostiene la columna vertebral de la protección social”.

“La alianza público privada termina siendo una buena forma de enfrentar la cesantía que existe en la región. Nosotros como municipio y toda nuestra área de fomento productivo estamos convencidos que en Quilpué hay excelentes talentos y profesionales para empresas que requieran de personas aptas y responsables”, concluyó la jefa comunal.

Cristian Mella, seremi de Economía de la Región de Valparaíso, valoró el trabajo coordinado entre las instituciones y las oficinas municipales de intermediación laboral para acercar oportunidades a las familias de la zona. “Quiero celebrar el trabajo interinstitucional que se está desarrollando acá. El trabajo de las oficinas municipales de intermediación laboral que vemos hoy día en toda la provincia del Marga Marga, que están en estos momentos acá en Quilpué, es muy importante para muchas familias que están buscando una oportunidad laboral. Sabemos que el empleo nace por la iniciativa privada y generar las condiciones para que haya más inversión, más crecimiento y más trabajo es fundamental para nosotros”, explicó el seremi.

Por su parte, Jaime Santander, director (s) del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), explicó que la feria reúne oportunidades laborales para personas con distintos niveles de formación y experiencia. “Los perfiles específicos son muy diversos, tenemos aquellos que son de operación muy básicos, pero también hay perfiles técnicos y perfiles profesionales que tiene que ver un poco con el aumento del rango de personas que visitan la feria. Lo importante es que está disponible acá presencialmente, pero también en la Bolsa Nacional de Empleo, entonces las personas pueden verificar cuáles son los perfiles que buscan y si se adaptan a sus competencias. En el caso de que haya alguna brecha, a través de los instrumentos de SENCE se puede optar por una capacitación y prepararse para la segunda vez”.

Para finalizar, Mario Villanueva, seremi (s) del Trabajo y Previsión Social, destacó el formato híbrido de la feria, que se desarrolla a nivel regional los días 22 y 23 de octubre. “Estamos desarrollando una feria laboral en formato híbrido, estamos presencialmente en tres comunas: La Cruz, Quilpué y Casablanca, y estamos en formato online a través de la bolsa nacional de empleo en toda la región. Lo que se logra, con estas iniciativas enmarcadas en nuestro plan de Gobierno ChileDespega, es entregar opciones reales de empleabilidad en nuestra zona”, comentó Villanueva.

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