Ferias libres solicitan plan de emergencia urgente tras graves daños por sistema frontal

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La Confederación Nacional de Ferias Libres (ASOF) advierte que 182 ferias en ocho regiones han sido afectadas, comprometiendo el abastecimiento de alimentos y el sustento de miles de familias.

Un plan de apoyo económico urgente para las ferias libres afectadas por el sistema frontal fue solicitado por la Confederación Nacional de Ferias Libres, Persas y Afines de Chile (ASOF C.G.) al subsecretario de Economía. Un nuevo catastro reveló que la emergencia climática impacta a 182 ferias en 62 comunas de ocho regiones del país, amenazando tanto el sustento de miles de familias feriantes como el abastecimiento de alimentos frescos para la población.

El informe de la organización detalla que el 92% de las ferias afectadas presenta daños graves o muy graves, mientras que más del 90% no puede operar con normalidad. Las pérdidas se concentran en mercadería perecible, infraestructura destruida, calles anegadas y serias dificultades de acceso a los puntos de venta habituales.

“Lo que estamos viviendo ya no es un problema puntual. Estamos frente a una emergencia que compromete el funcionamiento de las ferias libres, el trabajo de miles de familias y el abastecimiento de alimentos frescos para millones de personas. Las ferias abastecen diariamente a gran parte de los hogares del país y hoy necesitan una respuesta rápida del Estado”, afirmó Paola Morales, presidenta de ASOF.

La dirigente subrayó la importancia de proteger este sector, señalando que “cada jornada en que una feria no puede instalarse significa pérdidas para quienes viven de este trabajo, pero también significa que miles de familias tienen menos acceso a alimentos frescos, saludables y a precios justos. Proteger a las ferias libres también es proteger la seguridad alimentaria del país”.

Entre las medidas solicitadas al Ejecutivo destacan la prórroga en el pago de cuotas de créditos en BancoEstado, la ampliación de plazos en programas de Sercotec, la coordinación con municipios para rebajas en patentes y la evaluación de un bono extraordinario para la reposición de capital de trabajo.

“No estamos pidiendo un subsidio permanente; estamos solicitando medidas excepcionales frente a una emergencia excepcional. Si queremos que las ferias vuelvan a abastecer con normalidad a las familias chilenas, el apoyo debe llegar ahora, no cuando ya sea demasiado tarde”, concluyó Morales.

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