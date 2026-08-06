Fernanda Fuentes se une al jurado de MasterChef en TVN

Cargando... Cargando...

La primera chef chilena en obtener una estrella Michelin regresa al formato televisivo que marcó su trayectoria para integrar el nuevo jurado de MasterChef en TVN.

Con una destacada trayectoria internacional que la ha llevado a consolidarse en los principales escenarios gastronómicos de Europa, Fernanda Fuentes se suma al equipo de jueces del esperado regreso de MasterChef a las pantallas de TVN. La chef, quien junto a Andrea Bernardi fundó el restaurante NUB en España, vuelve al programa que impulsó su carrera televisiva con gran entusiasmo.

“El desafío de volver a MasterChef significó tomar una decisión que me llenó de ilusión desde el primer momento. Es un programa al que le tengo muchísimo cariño, es el programa que me vio nacer hace muchos años. Además, siento que inspira a todas las personas a cocinar, a creer en ellas mismas y sobre todo a descubrir que la gastronomía puede cambiar vidas”, afirma la chef.

Sobre su reencuentro con la audiencia nacional, Fuentes comenta: “Significa una manera muy linda de reencontrarme con Chile y con su gente, y por supuesto con ese talento increíble que siempre aparece. Creo que para mí volver es un privilegio y sobre todo una responsabilidad que voy a asumir con muchísima ilusión”.

La chef compartirá el estrado con Yann Yvin, formando un jurado que promete diversidad de perspectivas. “El jurado la verdad que me encanta, somos personas con experiencia, con personalidad y sobre todo con una forma de entender la cocina muy distinta. Yo creo que ahí está la riqueza que tenemos; aportar una mirada absolutamente diferente y obviamente va a ser que las devoluciones a los participantes sean más completas”, señala.

Finalmente, respecto a su estilo de evaluación, Fernanda asegura que mantendrá un equilibrio entre la exigencia y el apoyo: “Siento que mi sello siempre va a ser la honestidad, soy muy exigente porque respeto profundamente lo que es cocinar, la responsabilidad de llevar una chaqueta de cocina. Pero también creo y me gusta acompañar, explicar y que los participantes crezcan”.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

