Feroz enfrentamiento entre Rai y Austin Palao marca el nuevo capítulo de ¿Volverías con tu ex? 2

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Un tenso cara a cara en la Asamblea Extraordinaria obligó a la producción del reality a intervenir para evitar que la discusión escalara a mayores.

La tensión se tomó el más reciente capítulo de “¿Volverías con tu ex? 2”, luego de que un fuerte cruce de palabras entre Raimundo Cerda y Austin Palao terminara en un enfrentamiento físico que requirió la intervención inmediata del equipo de producción. El conflicto se originó durante la Asamblea Extraordinaria, instancia en la que el participante peruano nominó a Cerda tras cuestionar sus comentarios sobre su relación con Fran Maira.

“Soltaste un comentario diciendo cosas, conjeturas que en verdad no tienes ni la información, está de más hablar y menos si no me lo dices a mí de frente”, increpó Palao. Por su parte, Cerda defendió su postura argumentando que su intervención respondía a la preocupación por su amiga: “No me gustó escuchar cómo tú hablaste de ella. Tú estás quedando pésimo por cómo hablas de las mujeres. Tú sabes la relación que tuviste con Fran y cómo hablaba de ti. Lloraba en mis brazos por tu culpa y yo la ayudé. Voy a defenderla y cuando pueda. Eso le gusta a ella, que la defiendan”.

La situación escaló cuando, tras un intercambio de acusaciones, Austin Palao reaccionó ante un contacto físico de Raimundo Cerda, desatando un forcejeo que obligó a sus compañeros y a la producción a separarlos. Aunque no se registraron golpes, ambos participantes se mantuvieron desafiantes, cerrando el tenso momento con duras palabras cruzadas mientras eran contenidos por el equipo del programa.

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