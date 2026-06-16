FestiMAC abre convocatoria para residencia creativa y formación en arte de máscaras en Valparaíso

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El Encuentro Internacional de Máscara, Artesanía y Cultura Popular invita a artistas y creadores a postular a una residencia formativa en torno a la máscara, financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

FestiMAC, un espacio de encuentro, intercambio y formación en torno a la máscara, abre su convocatoria para la primera edición del Encuentro Internacional de Máscara, Artesanía y Cultura Popular. El evento busca reunir a mascareros, artesanos, artistas escénicos, investigadores y comunidades vinculadas a las culturas enmascaradas de Latinoamérica.

La iniciativa pone énfasis en la creación de puentes entre la artesanía tradicional de la máscara y las artes escénicas contemporáneas, promoviendo la transmisión de conocimientos, el fortalecimiento de redes de colaboración y el desarrollo de discursos y estéticas situadas en el territorio porteño. El proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito nacional de financiamiento, Convocatoria 2026 del Ministerio.

La programación de FestiMAC iniciará en julio con su Línea Formativa, centrada en la Residencia Creativa Poéticas Enmascaradas. Esta instancia de formación, investigación y creación está dirigida a artistas escénicos, intérpretes, creadores y personas interesadas en explorar las posibilidades expresivas del cuerpo a través de la máscara.

La residencia se desarrollará entre julio y septiembre de 2026, guiada por los artistas Claudio Palacios, Victoria Salazar, Carla Cepeda y Carlos Muñoz. A través de investigación, entrenamiento y creación colectiva, los participantes profundizarán en el lenguaje de la máscara, el cuerpo danzante y la intervención en el espacio público.

Victoria Salazar, directora de FestiMAC, destacó que “esta residencia propone un proceso centrado en el cuerpo, en la generación de conocimiento, de discursos y de estéticas, a través del juego, el rigor, la escucha y el trabajo colectivo”. La propuesta busca que los participantes compartan saberes y culminen con una obra en el espacio público el 12 de octubre, durante el Encuentro Internacional de FestiMAC.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del formulario de postulación https://forms.gle/inCUDxSu9zkmiru26, donde encontrarán información detallada sobre las instancias formativas, fechas, horarios, lugar de realización, objetivos y requisitos. FestiMAC 2026 se desarrollará entre julio y octubre en Valparaíso, con su Encuentro Internacional programado entre el 9 y el 12 de octubre en diversos espacios de la ciudad, incluyendo el Parque Cultural de Valparaíso (Ex Cárcel) y el CENTEX.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.