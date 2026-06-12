Festival de Inglés en Quillota: Música y aprendizaje impulsan la reinserción social de estudiantes privados de libertad

Cargando... Cargando...

La novena versión del English Song Festival en el Colegio de Adultos Manuel Guerrero Ceballos reunió a más de 150 personas, demostrando avances en el idioma y fortaleciendo la autoestima y confianza de los participantes.

La novena versión de esta tradicional actividad reunió a estudiantes privados de libertad del Centro de Detención Preventiva de Quillota, quienes demostraron sus avances en el idioma inglés a través de la música, el arte y la expresión personal. Con una destacada participación estudiantil y un ambiente marcado por la alegría, el compañerismo y el aprendizaje, el Colegio de Adultos Profesor Manuel Guerrero Ceballos celebró esta instancia educativa que se ha transformado en una de las más significativas para la comunidad escolar.

La jornada reunió a más de 150 personas entre estudiantes, docentes, funcionarios, familiares e invitados especiales, quienes disfrutaron de una actividad que promueve el aprendizaje del idioma inglés a través de la música y la expresión artística. Durante el festival, los participantes interpretaron reconocidas canciones en inglés, demostrando sus avances en comprensión, pronunciación y habilidades comunicativas, además de fortalecer su autoestima y confianza personal.

La iniciativa es liderada desde hace una década por la profesora de inglés Elena Luke Zamora, junto a un equipo de docentes que trabaja durante meses en la preparación de los estudiantes y en la organización de cada detalle del evento. Los participantes desarrollan un proceso de preparación que contempla ensayos, aprendizaje de letras, trabajo vocal y actividades complementarias relacionadas con el idioma, transformando el festival en una experiencia pedagógica integral.

El director del Colegio de Adultos Manuel Guerrero Ceballos, Jaime Valencia, destacó la importancia que ha adquirido esta actividad a lo largo de los años. “Este es nuestro noveno Festival de Inglés y se ha convertido en una verdadera tradición para nuestra comunidad educativa. Es una actividad que los estudiantes esperan con entusiasmo porque les permite mostrar lo aprendido, compartir con sus compañeros y vivir una experiencia distinta en torno a la música y el idioma. Se transforma en una verdadera fiesta al interior del CDP de Quillota, donde participan estudiantes de distintos niveles y toda la comunidad se involucra apoyando a los concursantes”, señaló.

El directivo explicó además que el principal propósito del festival es incentivar el aprendizaje del inglés de manera cercana y motivadora. “Buscamos que nuestros estudiantes pierdan el temor a utilizar un idioma extranjero y descubran que son capaces de comunicarse, interpretar canciones y desarrollar nuevas habilidades. Cada curso trabaja durante semanas en torno al idioma inglés mediante afiches, biografías de artistas, análisis de canciones y diversas actividades que fortalecen el aprendizaje de forma significativa”, agregó.

La preparación del evento comienza varios meses antes de su realización. Según explicó Valencia, existe un trabajo permanente de motivación, ensayos y coordinación logística que involucra a docentes y estudiantes. “Desde marzo comenzamos a organizar esta actividad. Se forman comisiones de trabajo, los estudiantes ensayan constantemente y se prepara toda la producción del evento. Hay un esfuerzo importante detrás de cada presentación y eso se refleja en la calidad y el compromiso que muestran los participantes sobre el escenario”, indicó.

En esta versión, el tercer lugar fue obtenido por la estudiante de Segundo Nivel Medio A, Paulina González Riveros; el segundo lugar correspondió al estudiante de Primer Nivel Medio A, Juan Pablo Cofré Cofré; mientras que el primer lugar fue para la estudiante de Segundo Nivel Medio C, Paulina García González. Asimismo, el reconocimiento a la Mejor Performance fue otorgado al estudiante del programa de Alfabetización Ricardo León Zamora.

Más allá de la competencia, el English Song Festival representa una valiosa herramienta educativa que promueve la inclusión, el desarrollo personal y la reinserción social. Cada presentación reflejó el esfuerzo, la perseverancia y el compromiso de estudiantes que encuentran en la educación una oportunidad para construir nuevas metas y proyectos de vida.

A través de iniciativas como esta, el Colegio de Adultos Profesor Manuel Guerrero Ceballos continúa reafirmando su compromiso con una educación transformadora, capaz de abrir oportunidades, fortalecer habilidades y contribuir al desarrollo integral de las personas, demostrando que el aprendizaje puede convertirse en una poderosa herramienta de crecimiento personal y social.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.