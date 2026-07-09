Festival de Viña 2027 abre convocatoria para sus competencias Internacional y Folclórica

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El Municipio de Viña del Mar, junto a Megamedia y Bizarro, dio inicio al proceso de postulación para la 66ª edición del certamen que se realizará en febrero de 2027.

El proceso para participar en las competencias Internacional y Folclórica de la versión número 66 del Festival de Viña del Mar ya está en marcha. Las bases oficiales se encuentran disponibles en los sitios web del festival, Mega y el Municipio de Viña del Mar, dando paso a una convocatoria que busca las mejores composiciones para el escenario de la Quinta Vergara.

La postulación formal comenzará el próximo jueves 16 de julio y se extenderá hasta el 25 de septiembre. Según las bases, se seleccionarán seis canciones para cada categoría, con una duración máxima de tres minutos por tema y una antigüedad no superior a cinco años desde su inscripción.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti Serrano, destacó la relevancia de este proceso: “La Competencia Internacional y la Competencia Folclórica son uno de los grandes pilares del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Han sido fundamentales para construir la identidad del certamen, permitiéndole trascender generaciones y consolidarse como el evento musical más importante de Latinoamérica”.

La autoridad comunal añadió: “Esperamos recibir a competidores de diversos países, quienes encontrarán en Viña del Mar el escenario ideal para mostrar su música y su talento ante millones de personas. Nuestra ciudad los recibirá con los brazos abiertos para que sean parte de una nueva historia del Festival más importante de Latinoamérica”.

Para la Competencia Folclórica, se mantendrá el enfoque en la diversidad y la integración de elementos contemporáneos, siempre que conserven una conexión sustancial con las tradiciones musicales de su territorio. Como requisito, cada propuesta deberá incluir un documento explicativo y contar con al menos un músico en vivo utilizando un instrumento acústico o típico.

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