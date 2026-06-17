Festival de Viña 2027 confirma sus fechas oficiales y el día de la tradicional Gala

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La versión 66° del certamen internacional se desarrollará a fines de febrero, consolidándose como el gran cierre de la temporada estival en la comuna.

El Festival de la Canción de Viña del Mar 2027 ya comienza a tomar forma. Durante la reunión de la Comisión del evento, presidida por la alcaldesa Macarena Ripamonti e integrada por los concejales del municipio y por los altos ejecutivos del Festival, Daniel Merino y Juan Pablo González, se determinaron las fechas oficiales relacionadas con la versión 66° del certamen internacional.

En la instancia se confirmó que la versión 2027 del festival se desarrollará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero, mientras que la tradicional Gala de Viña tendrá lugar el viernes 19 de ese mismo mes. Con esto se dará inicio a una semana marcada por la música, el espectáculo y la presencia de destacados artistas nacionales e internacionales, sirviendo además como el gran cierre de la temporada estival para mantener activa la ciudad y su oferta turística, gastronómica y cultural hasta el último fin de semana del verano.

Al respecto, la alcaldesa Macarena Ripamonti destacó el impacto de la planificación para la comuna: “Pensando en el desarrollo económico, el impulso al turismo y la generación de empleo, es una muy buena fecha la que tendrá Viña 2027, lo que permitirá que durante más de una semana la ciudad sea el foco de la música y la cultura latinoamericana ante los ojos del mundo. Esto se traduce en más oportunidades laborales para nuestros vecinos, además de seguir posicionando a Viña del Mar como la Capital Turística de Chile, tal como lo hacemos durante todo el año con una agenda permanente de actividades, eventos y atractivos que fortalecen el desarrollo de nuestra comuna”.

Para esta próxima edición, los animadores confirmados serán Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, dando inicio al gran certamen musical que está a cargo de Megamedia y Bizarro Live Entertainment.

Durante los próximos meses se darán a conocer las bases de las competencias internacional y folclórica, los integrantes del jurado, las canciones y países participantes, además de los artistas que conformarán la esperada parrilla del festival, espectáculo que cada verano congrega a millones de espectadores en Chile y el mundo.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.