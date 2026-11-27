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La organización del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar confirmó los artistas que se presentarán en la edición 2027, destacando una diversa selección de géneros que van desde el pop y el rock hasta el K-pop y la música urbana.

La Comisión Organizadora, encabezada por la alcaldesa Macarena Ripamonti, dio a conocer la programación oficial que se desarrollará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero en la Quinta Vergara. La parrilla busca representar a distintas generaciones, manteniendo la apuesta por el K-pop tras el éxito de la edición anterior y sumando figuras de trayectoria internacional.

Sobre la selección de artistas, la edil señaló: “La parrilla del Festival debe reunir siempre música de distintos estilos, grandes artistas nacionales y figuras internacionales de primer nivel. Ese ha sido nuestro trabajo este año: construir una programación diversa, capaz de convocar a todas las generaciones y ofrecer un espacio para cada familia”.

La jornada inaugural del lunes 22 contará con la presencia de Laura Pausini, quien abrirá el certamen, seguida por el vallenato de Silvestre Dangond. El martes 23 será el turno de Reik y Farruko. El jueves 25 marcará el esperado regreso de La Ley junto a Beto Cuevas, además del reencuentro de Gondwana con Quique Neira. El viernes 26, Pablo Alborán presentará su show sinfónico y la cantante surcoreana Jihyo cerrará la noche con su propuesta de K-pop. Finalmente, el sábado 27, Arcángel y Damas Gratis pondrán el broche de oro al evento.

La alcaldesa también destacó el impacto económico del certamen: “No podemos olvidar el enorme dinamismo económico que genera este evento para la ciudad: impulsa el turismo, genera empleo, fortalece el comercio y abre oportunidades para cientos de emprendedores y trabajadores locales”. La preventa de entradas comenzará el 1 de diciembre, mientras que la venta general estará disponible desde el 3 de diciembre a través de Puntoticket.

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