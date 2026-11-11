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La Ilustre Municipalidad de Olmué, Bizarro Live Entertainment y Chilevisión presentaron oficialmente la programación de la edición 56 del certamen folclórico, junto con la dupla compuesta por Diana Bolocco y José Miguel Viñuela en la conducción.

La Ilustre Municipalidad de Olmué en conjunto con la productora Bizarro y la señal televisiva Chilevisión realizaron el lanzamiento oficial del Festival del Huaso de Olmué 2027, certamen que se llevará a cabo en el tradicional escenario de El Patagual entre el jueves 14 y el domingo 17 de enero.

Durante la ceremonia se confirmó a Diana Bolocco y José Miguel Viñuela como los animadores oficiales de las cuatro noches festivaleras, para encabezar la transmisión que llegará a todo el país a través de las pantallas de Chilevisión.

La programación artística diaria quedó configurada de la siguiente manera: el jueves 14 de enero la noche inaugural marcará un hito con la presentación de Bombo Fica, quien abre la jornada en su última actuación en vivo despidiendo cuatro décadas de trayectoria. La jornada continuará con el reggae y rock de la banda trasandina Los Pericos y concluirá con los ritmos rancheros de la agrupación nacional El Llanero de Ñuble.

El viernes 15 de enero la apertura estará a cargo de Illapu, conjunto que conmemorará 55 años de historia musical. La fecha contempla además la presentación de la cantautora nacional Cami y el espectáculo de humor y circo encabezado por Pastelito de Chile, Pastelito Junior y Tachuela Chico. El sábado 16 de enero será una velada protagonizada por exponentes femeninas con las presentaciones de Francisca Valenzuela, Javiera Mena y la comediante Maly Jorquera. Finalmente, el domingo 17 de enero la noche de clausura contará con las actuaciones de Sinaka, la agrupación Amigo de Artistas y el humor del comediante Diego Urrutia.

El proceso de venta de entradas comenzará con una etapa de preventa exclusiva a partir del lunes 16 de noviembre a las 10:00 horas, con un 20% de descuento para clientes que paguen con tarjetas de BancoEstado, antes de habilitar la venta general para todo público.

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