Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso celebra 30 años con funciones gratuitas

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El certamen cinematográfico regresa al Teatro Municipal de Valparaíso con una programación que destaca el cine en formatos fílmicos de 16 y 35 milímetros.

Durante una semana, Valparaíso se convertirá nuevamente en el epicentro del cine patrimonial. Del sábado 26 de septiembre al sábado 3 de octubre, el 30° Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso ofrecerá una cartelera especial y gratuita en el Teatro Municipal de la ciudad.

El hito de apertura será el sábado 26 de septiembre a las 19:30 horas con la exhibición de “La Generala” (1926), clásico dirigido por Buster Keaton y Clyde Bruckman. La cinta, que destaca por su comedia física y una minuciosa reconstrucción de época, será proyectada en 16mm y contará con la musicalización en vivo de Carla Díaz.

La programación continuará el domingo 27 de septiembre en el Parque Cultural de Valparaíso con la película “Furyo” (1983), mientras que desde el lunes 28 las funciones se trasladarán al Teatro Municipal. El festival contempla tres franjas diarias: “El Cine de Franco”, una selección de “Neorrealistas” italianos y el bloque de “Cine mudo musicalizado en vivo”.

La clausura del certamen se llevará a cabo el sábado 3 de octubre a las 20:00 horas con el documental “Continuará…” (2025), presentado por uno de sus realizadores, Emiliano Penelas. El evento es organizado por la Corporación Cultural María Graham y cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Valparaíso.

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