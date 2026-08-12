12/08/2026
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Festival Miradas Mayores abre convocatoria iberoamericana para su Competencia de Cortometrajes

Marcelo Andrade Saez

El certamen busca cortometrajes de ficción, documental y animación que aborden la experiencia del envejecimiento, con postulaciones abiertas hasta el 28 de agosto.

Audiencia de personas mayores participando en una jornada del Festival de Cine Miradas Mayores.

El 2° Festival de Cine Miradas Mayores ha dado inicio a su convocatoria para la Competencia de Cortometrajes, invitando a realizadores de toda Iberoamérica a presentar obras que exploren las diversas formas de vivir el envejecimiento en la sociedad contemporánea. La recepción de trabajos estará abierta hasta el viernes 28 de agosto de 2026 a través del sitio web oficial del certamen.

Proyección de una película clásica en el marco del Festival de Cine Miradas Mayores.

La convocatoria está dirigida a cortometrajes de ficción, documental y animación, estrenados o no, con una duración máxima de 30 minutos y cuya fecha de finalización sea 2024 o posterior. El objetivo es visibilizar las trayectorias y realidades de las personas mayores mediante nuevas narrativas que promuevan una perspectiva humana e inclusiva.

Asistente al festival compartiendo su opinión a través de un micrófono durante una jornada de cine.

Sebastián Cartajena, programador artístico del festival, destacó la importancia de esta edición: “En esta segunda edición quisimos ampliar las formas en que el cine se aproxima al envejecimiento, reconociendo que no existe una única manera de vivir ni de representar esta etapa de la vida. Nos interesa recibir cortometrajes que propongan miradas sensibles, críticas o innovadoras, y que encuentren en sus personajes y relatos nuevas maneras de abordar la experiencia de ser persona mayor”.

El evento, organizado por Ciudad Cultural Producciones y financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se llevará a cabo de manera presencial entre el 20 y el 24 de octubre de 2026 en San Felipe, con extensiones en diversas comunas del país. Las obras seleccionadas competirán por el Premio Miradas Mayores al Mejor Cortometraje, además de distinciones técnicas y el Premio del Público.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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