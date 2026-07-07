FICVIÑA 2026 abre convocatoria para su 38° edición rumbo a sus 60 años

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El certamen cinematográfico más antiguo de Chile, que se desarrollará entre el 23 y el 28 de noviembre, invita a realizadores iberoamericanos a postular sus obras a través de Festhome.

El Festival Internacional de Cine de Viña del Mar (FICVIÑA) ha dado inicio a la convocatoria para su 38° edición, marcando el comienzo de un camino especial hacia la celebración de sus 60 años de historia como el primer festival latinoamericano, hito que tuvo su origen en 1967. El certamen, que se llevará a cabo entre el lunes 23 y el sábado 28 de noviembre de 2026, pondrá un énfasis particular en su vocación formativa y en el reconocimiento de sus raíces.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó la relevancia del evento para la comuna: “El Festival Internacional de Cine de Viña del Mar es parte del patrimonio cultural de nuestra ciudad y este año iniciamos el camino hacia sus 60 años de historia como el primer festival latinoamericano. En este sentido, reafirmamos nuestro compromiso como municipio con un festival que no solo exhibe cine de excelencia, sino que también impulsa la creación audiovisual, el encuentro entre realizadores y la formación de nuevas audiencias”.

Entre las novedades de este año destaca la incorporación de la competencia de Cortometraje Iberoamericano Animado, denominada “Creando Universos”, que se suma a las secciones tradicionales como la franja “JOYA” y la sección “Una América Latina”. La organización del festival es posible gracias a una red de colaboración institucional que incluye al Municipio de Viña del Mar, la Universidad Viña del Mar (UVM), el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Duoc UC y el Espacio Cultural de Viña del Mar.

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