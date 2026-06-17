Fundación Integra premia a 10 establecimientos como “Comunidades Promotoras de los Derechos de la Niñez”

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Diez establecimientos de la región fueron reconocidos por su destacada labor en la promoción, protección y respeto de los derechos de niñas y niños.

Fundación Integra ha distinguido a 10 salas cuna y jardines infantiles de la región por su gestión como “Comunidades Promotoras de los Derechos de la Niñez”. Esta iniciativa busca reconocer y visibilizar las prácticas excepcionales en la promoción integral de los derechos infantiles, además de identificar áreas de mejora para continuar elevando los estándares de calidad institucional.

El proceso, que involucró un autodiagnóstico por parte de los equipos educativos, contó con la participación de la Directora Regional de Fundación Integra, Loreto Barbieri, y la Jefa (I) del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez, Paula Conejeros. “Este reconocimiento nos llena de alegría porque fueron los propios equipos quienes, a través de un proceso de autodiagnóstico, reflexionaron de manera crítica sobre sus prácticas, creencias y sobre aquello que está a la base de la garantía de derechos en nuestros jardines infantiles”, señaló Barbieri.

Los establecimientos galardonados incluyen: Las Tacitas de Valparaíso, Gabriela Mistral de Quilpué, Dedalito de Oro de Cabildo, La Pirca de Panquehue, Martín Pescador de Quintero, Cal y Sol de La Calera, Las Lomitas de Viña del Mar, Estrella Solitaria de La Calera, Los Cariñositos de Cabildo y Semillitas de Villa Alemana.

Adriana Galleguillos, directora (s) del jardín infantil Estrella Solitaria, valoró el reconocimiento indicando que “este es uno de los mayores reconocimientos que podemos recibir como jardín infantil, porque destaca el trabajo que realizamos con vocación, compromiso y cariño, poniendo siempre a los niños y niñas en el centro de nuestro quehacer”. Por su parte, Paola Serey, directora del jardín infantil Semillitas, destacó que “recibimos este reconocimiento con mucha alegría y orgullo, porque refleja el compromiso diario de nuestro equipo por garantizar que niñas y niños se desarrollen en un espacio seguro, acogedor, feliz y lleno de amor”.

Con esta iniciativa, Fundación Integra reafirma su compromiso con la creación de comunidades educativas que impulsan activamente los derechos de la niñez, fortaleciendo prácticas institucionales que promueven el bienestar, la participación, la inclusión y el desarrollo integral de los niños y niñas desde la primera infancia.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.