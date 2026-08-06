Fundación Integra refuerza compromiso con la lactancia materna en sus jardines infantiles

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Salas cuna y jardines infantiles de Fundación Integra implementan espacios y procedimientos para proteger y fomentar la lactancia materna durante la jornada educativa.

Fundación Integra resguarda la lactancia materna como la mejor alternativa de alimentación para niños y niñas en sus primeros meses de vida, promoviendo condiciones adecuadas para su extracción, almacenamiento y acompañamiento. Con el objetivo de favorecer su continuidad, los establecimientos cuentan con salas de amamantamiento habilitadas y protocolos de seguridad para la entrega de leche materna durante el día.

Claudia Cuevas, nutricionista de la dirección regional de Fundación Integra, explicó que “en los jardines tenemos dependencias como salas de lactancia materna y también podemos promover la lactancia a través de la entrega de una mamadera con la leche materna. Los equipos están concientizados en lo importante que es la nutrición y todos los nutrientes que se entregan a través de la leche materna y el apego que es fundamental entre las madres e hijos”.

En este contexto, diversos establecimientos han obtenido la acreditación como Jardines Infantiles Amigos de la Lactancia Materna (JIALMA). María Belén Montalva, directora del jardín infantil Inti Raymi, destacó que “el rol que nosotras tenemos, de contener, apoyar y fomentar que, al integrarse al jardín, con mayor razón, deben tener las defensas y la nutrición necesarias que da la lactancia materna, somos un espacio clave”.

Por su parte, Macarena Hertz, madre de un lactante, valoró la iniciativa señalando que “yo creo que cualquier mamá que está dando de lactar necesita, porque es súper difícil mantener esa lactancia si no está el espacio para, y aquí, afortunadamente, el Inti Raymi ofrece todo el espacio de infraestructura y la seguridad de poder continuar con esta lactancia”.

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