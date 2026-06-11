Fundación Las Rosas cumple 59 años y proyecta crecimiento en atención a adultos mayores

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La institución, que ha acogido a más de 40 mil personas mayores vulnerables en sus casi seis décadas, busca ampliar su impacto social con nuevos hogares y capacitaciones, respondiendo al acelerado envejecimiento de la población chilena.

En el marco de la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, Fundación Las Rosas conmemoró su aniversario número 59, una fecha que marca casi seis décadas de servicio ininterrumpido al cuidado y acompañamiento de las personas mayores más pobres y desvalidas del país.

La ceremonia reunió a colaboradores, autoridades, benefactores y representantes de la comunidad para agradecer la trayectoria de una institución que, desde su creación en 1967 por el padre Sergio Correa Gac, ha acogido a más de 40 mil personas mayores y ha desarrollado una de las redes de atención residencial para este grupo etario más importantes de Chile.

Actualmente, Fundación Las Rosas cuenta con 28 hogares distribuidos en ocho regiones del país, donde viven más de 2.300 personas mayores que reciben atención integral gracias al trabajo diario de cuidadoras, religiosas y profesionales de la salud, además de voluntarios y benefactores que sostienen esta obra solidaria.

Experiencia en el cuidado

Durante la ceremonia de aniversario, el gerente general de Fundación Las Rosas, Edgardo Fuenzalida, destacó la relevancia de este nuevo aniversario como una oportunidad para agradecer el camino recorrido, pero también para proyectar el futuro de la institución, en un contexto marcado por el acelerado envejecimiento de la población chilena.

“Estos 59 años representan una experiencia que Chile necesita aprovechar. Nuestro desafío no es solo seguir cuidando con calidad y dignidad a quienes viven en nuestros hogares, sino también transmitir ese conocimiento y experiencia a la comunidad, aportando al desarrollo de una cultura del cuidado que beneficie a más personas mayores y a sus familias. Queremos ampliar nuestro impacto social y compartir lo aprendido durante décadas de servicio”, afirmó Fuenzalida.

La institución informó que se encuentra impulsando diversos proyectos de crecimiento y modernización; entre ellos, la operación de nuevos hogares en Buin y Viña del Mar, además de los proyectos de construcción en Temuco, Malloa e Independencia. Asimismo, la institución benéfica trabaja en la ampliación de sus residencias de Nogales y Curicó. A lo anterior se suman diversas iniciativas de formación y capacitación, en temas de envejecimiento y cuidado.

“Chile enfrenta uno de los procesos de envejecimiento más acelerados de América Latina. Por eso necesitamos seguir creciendo y fortaleciendo esta obra. Nuestro anhelo es avanzar hacia los 3.000 cupos de atención, llegar a más personas mayores que hoy esperan una oportunidad y continuar construyendo una red de apoyo que permita sostener esta misión en el tiempo”, agregó Fuenzalida.

La Fundación hizo además un llamado a empresas, organizaciones, comunidades, voluntarios y personas de buena voluntad a sumarse a esta misión, colaborando con una obra que durante 59 años ha buscado ofrecer compañía, protección, cariño y dignidad a miles de personas mayores vulnerables.

“Mientras exista una persona mayor que necesite una mano, una palabra de aliento o un hogar donde vivir, Fundación Las Rosas tendrá una misión que cumplir”, concluyó el gerente general.

Fundación Las Rosas

Fundación Las Rosas es una institución católica sin fines de lucro fundada en 1967 por el padre Sergio Correa Gac. Actualmente acoge y cuida a más de 2.300 personas mayores vulnerables en 28 hogares distribuidos en ocho regiones de Chile, promoviendo su bienestar integral y acompañándolas con dignidad, cariño y esperanza. Su Capellán General es el Padre Carlos Irarrázaval.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.