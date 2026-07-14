Gendarmería activa plan preventivo en cárceles de la región ante alerta meteorológica

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Ante la Alerta Temprana Preventiva emitida por Senapred, las unidades penales de la región han implementado protocolos para resguardar la seguridad de internos y funcionarios.

En cada una de las unidades penales de la región se mantiene funcionando el Plan Preventivo Ante Amenazas Hidrometeorológicas. La activación de este protocolo busca evitar riesgos, resguardar la integridad del personal y de la población penal, además de garantizar la continuidad operacional de los recintos penitenciarios.

Para coordinar la correcta implementación de las medidas, se efectuó una reunión con todos los jefes de las unidades penales y especiales de la zona, donde se reforzó la instrucción de difundir el plan y las responsabilidades individuales y colectivas que este conlleva.

El director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres Herrera, señaló: “Estamos fortaleciendo las visitas inspectivas para constatar en terreno que se estén ejecutando debidamente las medidas en conocimiento de los alcaides y entre las que se encuentran la mantención preventiva de los sistemas de evacuación de aguas lluvias, revisión de techumbres y sistemas de respaldo energético y, de ser necesario, reforzar las pautas de servicio”.

El coronel Torres agregó: “De igual forma, se instruye a funcionarios del área de prevención que sostengan un monitoreo constante del estado situacional de los establecimientos penitenciarios. Además, personal de la dirección regional mantiene y mantendrá una constante coordinación con Senapred para poder monitorear en tiempo real las posibles emergencias externas que pudiesen afectar el normal funcionamiento de las unidades penales”.

Como parte de las acciones preventivas, se ha determinado la suspensión de trabajos al interior de los recintos y la gestión de riesgos en los desplazamientos de vehículos de Gendarmería, especialmente aquellos destinados al traslado de personas privadas de libertad.

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