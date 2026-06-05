Gendarmería entrega útiles escolares a internos que estudian en unidades penales de la Región de Valparaíso

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Gendarmería de Chile comenzó la distribución de kits de útiles escolares para los 1.818 privados de libertad que cursan estudios básicos y medios en los 13 establecimientos educacionales de la región. La iniciativa busca reforzar la nivelación de estudios y apoyar la reinserción social.

Privados de libertad del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Los Andes fueron los primeros en recibir los implementos que Gendarmería de Chile comenzó a distribuir entre los internos que asisten a clases al interior de las unidades penales de la región de Valparaíso.

En total, 1.818 privados de libertad continúan su educación básica y/o media en los 13 establecimientos educacionales que funcionan en los penales de la región. Cada uno de estos internos recibirá un kit de útiles escolares como parte de la iniciativa que busca reforzar la nivelación de estudios y apoyar los procesos de reinserción.

La entrega se inició en el CCP de Los Andes con una ceremonia presidida por el director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres Herrera. La actividad contó con la asistencia de representantes de la dirección provincial de educación, miembros del Centros de Educación Integrada de Adultos (CEIA) que funciona en el recinto, y funcionarios de Gendarmería.

En esta ocasión, 16 de los 162 privados de libertad que asisten a las clases impartidas por docentes del CEIA en Los Andes recibieron su set escolar, compuesto por cuatro cuadernos, ocho lápices pasta, dos lápices grafito, dos gomas de borrar y una carpeta plastificada.

El coronel Torres enfatizó la importancia de la educación en el proceso de reinserción. “La educación es vital, es un pilar fundamental de las actividades de reinserción dentro de las cárceles. En esta unidad son 162 los internos matriculados, por lo menos un 25 por ciento del total de la población penal. Toda la labor educativa tiene una fuerte repercusión en los factores de seguridad”, sostuvo.

Silvana Ibacache, jefa técnica de la unidad penal de Los Andes, reafirmó el valor de la educación. “Está comprobadísimo que la educación es una de las herramientas más importantes en los procesos de reinserción, en los procesos de cambio conductual de nuestras personas privadas de libertad. Nosotros estamos comprometidos con esos procesos de cambio, estamos comprometidos con que las personas puedan terminar sus procesos de educación formal”, afirmó.

Por su parte, Danton Pizarro, director del CEIA, destacó el compromiso de los estudiantes. “La educación en contexto de encierro funciona exactamente igual que como funciona afuera; nuestros internos, cuando entran a las salas pasan a ser estudiantes, se comportan como estudiantes. Son alumnos muy responsables. Estamos generando cambios radicales; estudiantes que siguen estudiando afuera y, obviamente, quienes terminan su educación básica y media pueden entrar al campo laboral mejor preparados”, indicó.

Además de los establecimientos que imparten educación básica y media, el Instituto Tecnológico de la Universidad de Playa Ancha ofrece la carrera de técnico en administración logística en el CCP de Los Andes y técnico en soporte tecnológico en el Complejo Penitenciario de Valparaíso.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.