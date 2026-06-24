Gerardo Saks Proyect debuta en el Centro de Extensión Duoc UC Valparaíso con su disco “En el Horizonte de Sucesos”

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La agrupación nacional presentará su primer trabajo de estudio en un concierto gratuito que promete un recorrido por diversos géneros y sonoridades contemporáneas.

El próximo viernes 26 de junio, a las 19:00 horas, el Teatro del Centro de Extensión de Duoc UC Sede Valparaíso abrirá sus puertas para recibir a Gerardo Saks Proyect, cuarteto de jazz fusión que presentará su disco debut “En el Horizonte de Sucesos”, estrenado recientemente y que ya se posiciona como una de las propuestas emergentes más interesantes de la escena musical.

La agrupación está integrada por Gerardo Saks en saxofón y composiciones, Marcel Bruna en guitarra eléctrica, Álvaro Zabala en bajo eléctrico e Isaías de La Sotta en batería. Juntos han construido una propuesta sonora que transita entre el jazz, el rock, el funk y los matices del soul y el R&B, dando vida a un repertorio de composiciones originales cargadas de energía, improvisación y exploración musical.

El concierto invita al público a emprender un viaje sonoro por distintas atmósferas y estilos, reflejando la riqueza creativa de una generación de músicos que apuesta por la fusión de géneros y la creación de nuevas experiencias artísticas.

Esta presentación forma parte de la programación cultural del Centro de Extensión de Duoc UC Sede Valparaíso, iniciativa que busca acercar las artes y la música a la comunidad mediante actividades gratuitas y abiertas a todo público.

La invitación es para el viernes 26 de junio, a las 19:00 horas, en el Teatro del Centro de Extensión de Duoc UC Sede Valparaíso, ubicado en el Edificio Cousiño. El enlace de inscripción se liberará este jueves a las 9:00 horas a través de las historias de Instagram de @centroextensionduocvalpo. La entrada es gratuita y los cupos son limitados.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.