24/06/2026
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Gerardo Saks Proyect debuta en el Centro de Extensión Duoc UC Valparaíso con su disco “En el Horizonte de Sucesos”

Marcelo Andrade Saez

La agrupación nacional presentará su primer trabajo de estudio en un concierto gratuito que promete un recorrido por diversos géneros y sonoridades contemporáneas.

Retrato de perfil en penumbra del músico Gerardo Saks con su saxofón.

El próximo viernes 26 de junio, a las 19:00 horas, el Teatro del Centro de Extensión de Duoc UC Sede Valparaíso abrirá sus puertas para recibir a Gerardo Saks Proyect, cuarteto de jazz fusión que presentará su disco debut “En el Horizonte de Sucesos”, estrenado recientemente y que ya se posiciona como una de las propuestas emergentes más interesantes de la escena musical.

La agrupación está integrada por Gerardo Saks en saxofón y composiciones, Marcel Bruna en guitarra eléctrica, Álvaro Zabala en bajo eléctrico e Isaías de La Sotta en batería. Juntos han construido una propuesta sonora que transita entre el jazz, el rock, el funk y los matices del soul y el R&B, dando vida a un repertorio de composiciones originales cargadas de energía, improvisación y exploración musical.

Ilustración artística en blanco y negro que fusiona el perfil de Gerardo Saks con la textura de un iris humano.

El concierto invita al público a emprender un viaje sonoro por distintas atmósferas y estilos, reflejando la riqueza creativa de una generación de músicos que apuesta por la fusión de géneros y la creación de nuevas experiencias artísticas.

Esta presentación forma parte de la programación cultural del Centro de Extensión de Duoc UC Sede Valparaíso, iniciativa que busca acercar las artes y la música a la comunidad mediante actividades gratuitas y abiertas a todo público.

Ilustración artística a color que integra la silueta de un saxofonista dentro de un ojo y un fondo cósmico.

La invitación es para el viernes 26 de junio, a las 19:00 horas, en el Teatro del Centro de Extensión de Duoc UC Sede Valparaíso, ubicado en el Edificio Cousiño. El enlace de inscripción se liberará este jueves a las 9:00 horas a través de las historias de Instagram de @centroextensionduocvalpo. La entrada es gratuita y los cupos son limitados.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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