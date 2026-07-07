08/07/2026
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Gobernador Mundaca encabeza inauguración y supervisión de proyectos de infraestructura en Algarrobo y El Tabo

Marcelo Andrade Saez

El Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, realizó una intensa jornada de trabajo en la Provincia de San Antonio para verificar el avance de obras de conectividad, deporte y equipamiento comunitario.

Autoridades regionales y comunales durante la inauguración de obras en la Provincia de San Antonio.

El Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, llevó a cabo una agenda de trabajo en terreno en la Provincia de San Antonio, donde inauguró y visitó diversas obras financiadas por el Gobierno Regional. En Algarrobo, junto al alcalde Marco Antonio González, inspeccionó la construcción de la sede de la Junta de Vecinos El Litre, un proyecto de más de 108 millones de pesos que contará con 85 m² de infraestructura, incluyendo accesibilidad universal.

El Gobernador Rodrigo Mundaca inspeccionando los avances de construcción en terreno junto a equipos municipales.

Durante la jornada, la autoridad también revisó el proyecto de mejoramiento de seguridad vial en las calles El Arrayán y El Molle, y las obras de intervención integral del Estadio Municipal de Algarrobo, que incluyen la reposición de techumbre, camarines y oficinas administrativas con una inversión de 141 millones de pesos. Al respecto, el Gobernador Mundaca señaló: “estuvimos en la comuna de Algarrobo viendo obras, construcción de sedes comunitarias, ensanchamiento de avenidas como el Arrayán, también camarines en el Estadio Municipal, pavimentación. Esto confirma la importancia que tiene la descentralización, la importancia que tiene trabajar colaborativamente con los municipios, de cómo la descentralización le cambia la vida a las personas”.

Autoridades exhibiendo los proyectos de mejoramiento del Estadio Municipal y otras obras en la comuna.

Posteriormente, en la comuna de El Tabo, el Gobernador inauguró junto al alcalde Alfonso Muñoz el mejoramiento del circuito vial que comprende las avenidas Centenario, Maipú y calle Los Alerces. Esta obra, financiada con más de 1.683 millones de pesos, contempló la pavimentación de 844 metros, nuevas aceras, iluminación LED y sistemas de evacuación de aguas lluvias. Tras la ceremonia, Mundaca destacó: “quiero darle las gracias a las vecinas y vecinos, el cariño de los vecinos es impagable, es lo que nos motiva a estar todos los días de pie trabajando por el bienestar de las personas. Estamos contentos de ver la felicidad de las personas, ver cómo la avenida Centenario le cambia la vida a las personas, aquí hay una inversión en pavimento, soleras, luces que, en la práctica, nos permite recuperar espacios públicos para que la gente se sienta tranquila, segura”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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