17/08/2026
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Gobernador Regional impulsa proyectos de alcantarillado y recuperación de caminos en El Quisco

Marcelo Andrade Saez

Con una inversión superior a los $5.800 millones, el Gobierno Regional avanza en obras de infraestructura sanitaria y reparación de vías afectadas por el sistema frontal en la comuna.

Obras de excavación para el nuevo alcantarillado en Punta de Tralca.

El Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, realizó una jornada de trabajo en terreno en El Quisco para supervisar el estado de avance de diversas iniciativas de infraestructura sanitaria y espacios públicos. Durante la visita, la autoridad destacó el impacto de estos proyectos, que cuentan con una inversión regional superior a los 5.800 millones de pesos.

El Gobernador Rodrigo Mundaca y el alcalde José Jofré revisan planos de los proyectos en terreno.

En Punta de Tralca, el Gobernador, junto al alcalde José Jofré, inspeccionó el proyecto de alcantarillado que beneficiará a más de 300 arranques. Al respecto, Mundaca señaló: “Es una obra que hace años atrás era un sueño. Las obras de alcantarillado son, probablemente, las obras más onerosas que tenemos que financiar como Gobierno Regional; un tercio de nuestro presupuesto se va en obras de esta naturaleza. Son iniciativas que lo que hacen es restituir dignidad al territorio”.

Por su parte, el alcalde José Jofré agradeció el apoyo del Gobierno Regional, afirmando: “Hoy solo decir gracias al consejo regional y al Gobernador por habernos escuchado. Nos sentimos orgullosos de trabajar juntos para sacar adelante estos proyectos, porque así se hace”.

Estado de los caminos en El Quisco tras el paso del sistema frontal.

La jornada también incluyó la supervisión de la construcción de la Plaza Los Copihues en Quisco Sur y el monitoreo de los trabajos de habilitación de caminos en Quisco Sur y Quisco Alto, financiados a través del fondo de emergencia del 2% del GORE. Sobre estos trabajos, el Gobernador explicó: “En este territorio cayeron más de 300 mm de agua concentrados en cuatro días, los suelos se saturaron rápidamente y provocaron este tipo de erosión. Nosotros destinamos recursos de emergencia para ir en ayuda de aquellos territorios donde el transporte, movilidad y habitabilidad se vieron seriamente comprometidos”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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