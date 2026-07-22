Gobernador Rodrigo Mundaca inspecciona sistemas de APR en Peñablanca tras sistema frontal

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El Gobernador Regional de Valparaíso visitó la localidad de Peñablanca, en la provincia de Petorca, para evaluar el estado de los sistemas de Agua Potable Rural tras el reciente sistema frontal.

El Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, realizó una inspección en terreno en la localidad de Peñablanca, provincia de Petorca, con el objetivo de verificar la situación de los sistemas de Agua Potable Rural (APR). Estos servicios fueron cerrados de manera preventiva ante la posible presencia de material contaminante en sus aguas, derivado de las intensas precipitaciones del último sistema frontal.

Durante la jornada, la autoridad regional escuchó las inquietudes de los habitantes de la zona respecto a la calidad del agua destinada al consumo humano. Ante esta situación, Mundaca hizo un llamado directo a la institucionalidad ambiental para que entregue certezas y garantice la protección de la salud de las comunidades afectadas.

Finalmente, el Gobernador enfatizó la necesidad de asegurar el acceso a agua limpia y segura como un derecho fundamental. “La protección de los derechos humanos ambientales debe ser una prioridad frente a este tipo de situaciones”, declaró la autoridad tras el recorrido por las instalaciones afectadas.

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