Gobierno declara a la Región de Valparaíso como Zona Afectada por Catástrofe tras sistema frontal

Cargando... Cargando...

La medida busca agilizar la respuesta estatal y la recuperación de las comunas que sufrieron daños severos debido a las recientes precipitaciones.

El Gobierno informó la declaración de la Región de Valparaíso como Zona Afectada por Catástrofe, una medida estratégica que permitirá agilizar la respuesta del Estado y acelerar la recuperación de las comunas que registraron daños producto del sistema frontal que afectó a la zona durante los últimos días. Esta disposición activa un régimen administrativo especial para facilitar la disposición de recursos, la ejecución de obras de rehabilitación y la coordinación entre los distintos organismos públicos.

La seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, destacó que esta decisión fortalece el trabajo que ya se desarrolla en terreno. “En la región pasamos de un decreto de emergencia preventiva que nos permitió anticiparnos y desplegar acciones para enfrentar el sistema frontal. Hoy, en plena emergencia y viendo los efectos que ha generado en los distintos puntos de la región, se ha decidido decretar a la Región de Valparaíso como Zona Afectada por Catástrofe. Esta medida entrega facultades extraordinarias al Delegado Presidencial Regional para coordinar de manera más ágil la respuesta del Estado”, señaló la autoridad.

La vocera regional explicó que, en la práctica, todos los servicios y empresas públicas quedan a disposición para apoyar las acciones requeridas en el territorio. “Nuestro objetivo es acelerar la recuperación de las comunas afectadas, restablecer la infraestructura y los servicios esenciales, y llegar con soluciones oportunas a las familias que hoy lo necesitan. Como Gobierno, vamos a seguir trabajando en terreno y de manera coordinada para que la recuperación de la Región de Valparaíso avance con la mayor rapidez posible”, agregó.

Finalmente, el Ejecutivo reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y a respetar las medidas preventivas, especialmente en sectores con riesgos de remociones en masa o crecidas de cauces.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

