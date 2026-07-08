Gobierno fortalece alianzas público-privadas en Foro Tecnológico sobre seguridad

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La seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, participó en el Primer Foro Tecnológico Quinta Región 2026, enfocado en la innovación aplicada a la seguridad y gestión de emergencias.

El encuentro, organizado por la Embajada de Estados Unidos en Viña del Mar, reunió a diversos representantes del sector público, empresas y especialistas para analizar el impacto de las nuevas tecnologías en la protección ciudadana. Durante la jornada, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, enfatizó la importancia de la colaboración multisectorial.

“Para nuestro gobierno la seguridad es una prioridad. Sabemos que los desafíos actuales exigen sumar capacidades, conocimiento e innovación. Por eso valoramos los espacios de colaboración entre el Estado, el mundo privado y las comunidades. Trabajar unidos nos permite abordar la seguridad en su conjunto, con unidad, tal y como nos ha mandatado el Presidente Kast”, señaló la autoridad.

Sobre el papel de la innovación, la seremi agregó: “La tecnología hoy cumple un rol clave para mejorar la prevención, la coordinación y la capacidad de respuesta ante emergencias. Por ello todas las herramientas que podamos incorporar desde el mundo tecnológico son relevantes, y es por eso que esperamos que muchas más empresas se involucren en este gran desafío por la seguridad de nuestra región”.

El foro profundizó en temáticas críticas como la comunicación efectiva en la gestión de emergencias, la integración de sistemas de video-seguridad y el uso de imágenes en tiempo real como evidencia para fortalecer la persecución delictual y la protección de la ciudadanía.

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