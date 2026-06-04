Gobierno informa sobre beneficios sociales y subsidios vigentes en junio

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El Subsidio Eléctrico, el Cupón de Gas y el Subsidio DS1 para Sectores Medios son algunos de los apoyos estatales disponibles para las familias de la Región de Valparaíso durante este mes.

El Subsidio Eléctrico, el Cupón de Gas y el Subsidio DS1 para Sectores Medios encabezan el calendario de beneficios sociales que el Gobierno puso a disposición de la ciudadanía para el mes de junio, con el objetivo de apoyar a miles de familias de la Región de Valparaíso.

Uno de los beneficios destacados es la quinta convocatoria al Subsidio Eléctrico, cuyo proceso de postulación se abrió en mayo y finaliza mañana 5 de junio. Este apoyo estatal permite rebajar el costo de la cuenta de la luz y se aplicará durante el segundo semestre de 2026, a través de descuentos directos en las boletas de electricidad. La postulación se realiza a través de www.subsidioelectrico.cl y también en www.ventanillaunicasocial.gob.cl con la Clave Única.

En materia de apoyo a los gastos de invierno, continúa disponible el Cupón de Gas, iniciativa que entrega un aporte de $27 mil pesos para contribuir a los gastos asociados al consumo de gas en los hogares, especialmente durante la temporada de bajas temperaturas. En la región, más del 50% de las personas beneficiarias ya han accedido al beneficio.

A ello se suma el Subsidio DS1 para Sectores Medios, instrumento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que permite a familias acceder a apoyo estatal para la compra de una vivienda nueva o usada, así como para la construcción en sitio propio, ampliando las oportunidades de acceso a una solución habitacional definitiva.

La seremi de Gobierno de la Región de Valparaíso, Rosario Pérez, destacó la importancia de que las personas conozcan este calendario de beneficios que se encuentra disponible en www.chileatiende.gob.cl. “Queremos que las familias tengan acceso a información clara y oportuna sobre los beneficios disponibles, de manera que puedan realizar sus postulaciones y trámites dentro de los plazos establecidos y aprovechar las distintas herramientas de apoyo que el Estado pone a su disposición”.

La autoridad agregó que “estos beneficios buscan entregar un respaldo concreto a las familias en ámbitos tan relevantes como el costo de los servicios básicos, la calefacción durante el invierno y el acceso a la vivienda, contribuyendo a mejorar su calidad de vida”.

El Gobierno hizo un llamado a la ciudadanía a revisar los requisitos específicos de cada beneficio y mantenerse informada a través de los canales oficiales. Para más información sobre fechas, requisitos y procesos de postulación, las personas pueden consultar el sitio www.chileatiende.gob.cl.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.