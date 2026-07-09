Gobierno lanza campaña para proteger datos personales ante el robo de celulares

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La iniciativa busca incentivar el bloqueo inmediato de equipos y chips tras un robo, además de fomentar la denuncia para desarticular el mercado ilegal de dispositivos.

Con el objetivo de resguardar la información personal y frenar el mercado ilícito de dispositivos, la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) lanzaron la campaña “Teléfono robado, teléfono bloqueado”. La medida responde a una preocupante realidad: en Chile se sustraen cerca de 500 mil teléfonos al año, representando el 62,6% de los objetos robados en espacios públicos, pero solo el 50% de las víctimas solicita el bloqueo del equipo.

El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, enfatizó la importancia de romper la rentabilidad de este delito. “Cuando un celular robado se bloquea y queda inutilizado, pierde valor en el mercado ilegal y evitamos que pueda ser utilizado para cometer otros delitos, como estafas o fraudes. Por eso también es clave denunciar”, señaló la autoridad.

Por su parte, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, recordó que los usuarios pueden actuar con rapidez sin necesidad de una denuncia previa. “Desde Subtel estamos monitoreando que todas las compañías cuenten con canales gratuitos y disponibles 24/7 para bloquear tanto la línea (SIM) como el equipo (IMEI), porque hoy el celular es mucho más que un dispositivo de comunicación: concentra información personal, financiera y privada de las personas”, afirmó.

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