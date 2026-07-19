Gobierno refuerza medidas por sistema frontal: suspensión de clases y apoyo a las familias afectadas

Cargando... Cargando...

La Región de Valparaíso mantiene alerta roja y despliegue en terreno ante los daños provocados por el sistema frontal, que ya suma 860 damnificados y una víctima fatal.

norte del país. De acuerdo con el último balance, la región registra 860 personas damnificadas, 60.164 afectadas, 356 personas albergadas en 12 recintos habilitados y 974 personas aisladas, además de una víctima fatal en la comuna de Santa María. En este contexto, el Gobierno mantiene la alerta roja y el despliegue de sus equipos para atender la emergencia y avanzar en la recuperación de los servicios básicos.

En el balance nacional, el Gobierno confirmó además la suspensión de clases para este lunes 20 de julio en todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media de la Región de Valparaíso continental, como medida preventiva frente a las condiciones meteorológicas.

La seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, destacó que la coordinación entre los distintos servicios públicos ha permitido responder oportunamente a las necesidades de la población. “Nuestra principal preocupación son las personas y sus familias. Desde el primer momento hemos estado desplegados en terreno, coordinando el trabajo con los municipios, Senapred, las policías, las Fuerzas Armadas y los distintos servicios públicos para llegar con ayuda donde más se necesita y enfrentar esta emergencia de manera oportuna”, señaló la autoridad.

Respecto a la recuperación del suministro eléctrico, la vocera regional detalló que el esfuerzo está concentrado en acelerar la reposición para las miles de familias que aún permanecen sin servicio. “Hoy a las 08:30 horas se registran 111.842 clientes sin suministro. Esto da cuenta de que se están haciendo los trabajos en una región que como sabemos tiene una gran dispersión en los tipos de daños que han habido producto del sistema frontal en relación a la interrupción del servicio eléctrico”, agregó.

Finalmente, la seremi Rosario Pérez reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de prevención. “Pedimos a las vecinas y vecinos mantenerse informados por los canales oficiales, respetar los cierres preventivos de rutas y bordes costeros, no exponerse innecesariamente a situaciones de riesgo y seguir siempre las instrucciones de las autoridades. La colaboración de la comunidad es fundamental para proteger la vida y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia”.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

