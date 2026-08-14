Gobierno Regional de Valparaíso fortalece infraestructura vecinal y deportiva en Villa Alemana

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Con una inversión superior a los 273 millones de pesos, el Gobierno Regional y la Municipalidad inauguraron nuevas sedes sociales y espacios recreativos para la comunidad.

El Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, encabezó una agenda de trabajo en terreno en la comuna de Villa Alemana junto al alcalde Nelson Estay, donde inauguraron e inspeccionaron diversas obras destinadas al mejoramiento de la infraestructura vecinal y deportiva. Los proyectos, financiados a través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), buscan recuperar espacios públicos y fortalecer el tejido social de los barrios.

Entre las obras destacadas se encuentra la ampliación de la sede social de la JJVV Berlín, que incluyó mejoras en su multicancha, y la construcción de la nueva Sede Vecinal JJVV Lo Bermúdez. Esta última edificación cuenta con un sistema de subdrenaje especializado para garantizar la estabilidad del terreno y la seguridad de la estructura. Sobre el impacto de estas iniciativas, el Gobernador Mundaca señaló: “Estamos hablando de más de 270 millones que se destinan, fundamentalmente, no solo a mejorar las instalaciones de las respectivas juntas de vecinos, sino que tiene que ver con recuperación de espacios públicos, fortalecer el tejido gregario, societario”.

Por su parte, el alcalde Nelson Estay destacó la colaboración entre las instituciones y la ciudadanía: “Esto es una muestra latente de un trabajo en equipo, tanto del gobierno regional como de funcionarios municipales de Villa Alemana y también los vecinos. Esa triada que se forma creo que es perfecta para poder lograr estos resultados que hoy están a la vista para todos los vecinos”. La jornada concluyó con la entrega del terreno para la futura renovación de la multicancha Francisco Coloane, proyecto que contempla mejoras en accesibilidad, iluminación y equipamiento deportivo.

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