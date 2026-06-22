Gobierno Regional de Valparaíso lidera programa que permite avanzar en la reducción de listas de espera quirúrgicas No GES

Cargando... Cargando...

Con una inversión de 3.000 millones de pesos, la iniciativa público-privada proyecta realizar cerca de 500 cirugías de alta complejidad en la región.

Como parte del Programa de Recuperación de la Salud de la Población en Lista de Espera Quirúrgica No GES, el Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, junto al director (s) del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca, Haroldo Faúndez, y directivos de la Clínica Red Salud Valparaíso, visitaron a dos pacientes beneficiarias de la comuna de San Antonio que accedieron a cirugías de reemplazo de rodilla, intervenciones que buscan mejorar significativamente su calidad de vida y reducir los tiempos de espera en la red pública de salud.

La iniciativa, financiada por el Gobierno Regional de Valparaíso, cuenta con una inversión de $3.000 millones y contempla la realización de 498 cirugías en las especialidades de traumatología, cirugía digestiva y cirugía plástica, beneficiando a usuarios de los Servicios de Salud Aconcagua, Valparaíso-San Antonio, Viña del Mar-Quillota-Petorca y Rapa Nui.

Las pacientes visitadas en la Clínica Red Salud de Valparaíso corresponden a una mujer de 72 años y otra de 78, ambas residentes de la comuna de San Antonio que pertenecen al Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio y estaban en lista de espera desde mayo de 2023, por una cirugía de endoprótesis de rodilla, intervención que finalmente pudieron concretar gracias a este programa regional.

Para el Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, “este es un programa muy importante para nosotros, un programa que elaboramos hace un par de años atrás con un equipo de profesionales del Gobierno Regional; donde pensamos que era muy importante destinar recursos para atención preferente a pacientes no GES; y nos parecía muy importante que este programa lo pudiéramos hacer en una mirada de cooperación público-privada”, afirmó.

De igual forma, la máxima autoridad regional se refirió a la importancia de generar este tipo de iniciativas señalando que “son 498 casos en particular, 3 mil millones destinados para este propósito, y aquí con esta clínica, con la clínica Red Salud, hemos estado trabajando de forma muy satisfactoria. Hoy acabamos de visitar a dos mujeres pacientes que van a salir hoy día, se van de alta, tuvieron una intervención quirúrgica de rodillas. Mujeres de la provincia de San Antonio que vuelven a sus casas, que han sido muy bien tratadas también, y eso da cuenta efectivamente de que la colaboración público-privada para resolver un problema que es estructural en la sociedad chilena, que son las listas de espera, me parece que es fundamental”, puntualizó.

Bajo el mismo punto, Aroldo Faúndez, director (s) del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, agregó que “con este programa que es financiado por el Gobierno Regional, donde hay casi 500 cirugías que se están resolviendo y al hacer un re análisis disponemos de un poco más de fondos que va a aumentar de 50 o 60 más cirugías que son no GES. Es una más de las iniciativas y el trabajo que estamos realizando en el servicio de salud. Estamos trabajando cuatro servicios de salud, Viña del Mar, Valparaíso, Aconcagua y el Servicio Metropolitano Oriente. Son casos que vienen hasta de la Isla de Pascua, tenemos cuatro casos pendientes que los vamos a atender en Santiago por un tema logístico. Estamos muy satisfechos con este programa y destacar la alianza público-privada. En la medida que hagamos estas alianzas estamos ayudando a resolver estas largas listas de espera”.

A la fecha, la iniciativa registra 180 cirugías realizadas, lo que representa un avance de un 36% respecto de la meta comprometida. Asimismo, el 100% de los casos ya se encuentra adjudicado, permitiendo proyectar la ejecución total de las intervenciones antes de finalizar el año 2026.

Entre los principales procedimientos considerados por el programa, se encuentran las endoprótesis de cadera y rodilla en traumatología, el cierre de colostomías en cirugías digestivas; reconstrucción del tránsito intestinal; cirugías de reconstrucción mamaria; y abdominoplastia en cirugía plástica.

Para asegurar la ejecución completa de las prestaciones y la adecuada rendición de los recursos, el Gobierno Regional aprobó una extensión de nueve meses al convenio, cuya vigencia se mantendrá hasta marzo de 2027, con lo que se proyecta incorporar 56 nuevas intervenciones quirúrgicas, ampliando el alcance y beneficio de esta iniciativa para más familias de la Región de Valparaíso.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.