Gobierno Regional y SLEP Marga Marga coordinan soluciones para infraestructura escolar tras frente de mal tiempo

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El despliegue técnico busca priorizar reparaciones en establecimientos de Limache, Villa Alemana y Quilpué para asegurar el pronto retorno a clases.

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Marga Marga, en conjunto con el Gobierno Regional de Valparaíso, llevó a cabo una serie de visitas técnicas a diversos establecimientos educacionales de las comunas de Limache, Villa Alemana y Quilpué. El objetivo central de esta intervención es evaluar en terreno las necesidades de infraestructura y establecer mecanismos de coordinación y financiamiento para atender los daños causados por el reciente frente de mal tiempo en la provincia.

La jefa de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional de Valparaíso, Javiera Guardia Martínez, enfatizó el compromiso institucional con las comunidades escolares. “Como Gobierno Regional tenemos la necesidad de acompañar a los territorios en esta emergencia que hemos vivido como región y, en particular, en la provincia de Marga Marga, donde se ha sentido con mucha fuerza. Hemos gestionado distintas visitas con el SLEP y hemos participado tanto en establecimientos de Limache y Villa Alemana como ahora en Quilpué, viendo las situaciones más críticas para ver cómo nos articulamos y podamos ir con soluciones prontas para retornar a los servicios educativos y favorecer el ejercicio del derecho a la educación de los niños y niñas de la provincia”, señaló la representante del Gore.

Por su parte, el director ejecutivo del SLEP Marga Marga, Ricardo Aravena, destacó la relevancia de este trabajo colaborativo. “Hoy, junto al equipo del Gobierno Regional, estuvimos visitando aquellos establecimientos que presentan mayor criticidad para volver a entregar el servicio educativo. Hemos compartido con ellos, sobre todo, aquellos jardines, liceos y escuelas que experimentaron un mayor daño con este frente de mal tiempo. Esta visita es muy valiosa para nosotros como servicio local, a fin de contar con el apoyo del Gobierno Regional y así permitir el pronto retorno a nuestros establecimientos para la entrega del servicio educativo”, afirmó.

El recorrido abarcó diversos niveles educativos, desde jardines infantiles hasta enseñanza media, permitiendo un levantamiento detallado de las necesidades más urgentes. Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de priorización de infraestructura crítica que impulsa el SLEP para responder de manera oportuna a las comunidades bajo su administración.

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