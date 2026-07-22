Gremio de conductores advierte posible fracaso del sistema de pago electrónico en el Gran Valparaíso

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El gremio de transporte terrestre alerta sobre las deficiencias en la implementación del pago electrónico y advierte sobre una posible crisis en la frecuencia del servicio.

Con profunda preocupación, el gremio de conductores de la Región de Valparaíso ha manifestado su rechazo a la forma en que se pretende implementar el sistema de pago electrónico en los microbuses. Según los trabajadores del volante, la instalación de una “botonera” resultaría compleja, obligándolos a intensificar la “caza de pasajeros” para asegurar una recaudación diaria digna.

Óscar Cantero, presidente de la Confederación de Transporte Terrestre de la región, fue enfático al señalar que el gremio no asumirá responsabilidades ante posibles evasiones. “Tampoco nos haremos responsables en caso de evasión al pago”, afirmó, añadiendo que, en caso de perjuicios derivados del sistema, “es el Ministerio de Transportes el responsable”. Por lo tanto, “nuestro gremio no se hará cargo de pasajeros que evadan o ingresen sin pagar”, advirtió el dirigente.

El dirigente también alertó sobre el déficit de 6.000 conductores que persiste desde la pandemia, lo cual impacta directamente en la calidad y frecuencia del servicio. Cantero proyectó que el nuevo formato, sumado a la implementación de la ley de 40 horas, podría forzar una disminución del flujo de buses después de las 15:00 horas, comparando el escenario con el fallido inicio del TMV en 2007. Finalmente, el gremio advirtió que, si las autoridades no priorizan sueldos acordes a las horas trabajadas, junto con garantías de salud y seguridad, se evaluará una medida de paralización.

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