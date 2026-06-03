Gremios Pyme cuestionan escasa presencia del sector en Cuenta Pública Presidencial

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Organizaciones de micro, pequeñas y medianas empresas expresaron su preocupación por la falta de medidas concretas y una agenda clara de apoyo, fomento y reactivación para el sector en el discurso del Presidente José Antonio Kast.

Diversos gremios representativos de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) manifestaron, mediante una declaración pública, su preocupación tras la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, acusando una escasa consideración hacia el sector en el principal mensaje político del Gobierno.

Si bien las organizaciones firmantes valoraron el reconocimiento realizado por el Mandatario respecto de la compleja situación económica y fiscal que enfrenta el país, así como el énfasis puesto en la reactivación económica y la generación de empleo, señalaron que las MiPymes estuvieron prácticamente ausentes del discurso presidencial.

Según indicaron, la palabra “Pyme” fue mencionada apenas tres veces durante la alocución, sin que se presentaran políticas específicas de fomento, desarrollo o fortalecimiento para el sector, ni una hoja de ruta destinada a potenciar su crecimiento.

Entre los principales cuestionamientos planteados por los gremios, entre ellos Conupia, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones y Unapyme, destacan la ausencia de medidas para las MiPymes en el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, presentado por el Ejecutivo como su principal herramienta para impulsar la economía. A juicio de las organizaciones, la iniciativa no contempla incentivos tributarios, laborales ni regulatorios orientados a las empresas de menor tamaño.

Asimismo, expresaron inquietud por el impacto que podría tener el ajuste fiscal en organismos e instrumentos de apoyo productivo como CORFO y SERCOTEC, los cuales no fueron mencionados durante la Cuenta Pública pese a su relevancia para miles de emprendedores y pequeñas empresas en todo el país.

Otro de los puntos críticos abordados por los gremios fue la denominada “permisología”. Si bien el Gobierno anunció medidas para agilizar permisos vinculados a grandes proyectos de inversión, las organizaciones señalaron que no se abordaron los obstáculos burocráticos que enfrentan diariamente las MiPymes en materias municipales, sanitarias, laborales y tributarias.

Respecto de la deuda del Estado con proveedores de menor tamaño, los dirigentes valoraron el reconocimiento gubernamental de pagos pendientes que afectan a cerca de 10 mil empresas por más de 250 millones de dólares. Sin embargo, exigieron plazos concretos y mecanismos verificables para regularizar estas obligaciones, además de fortalecer la legislación sobre pago oportuno mediante una reforma a la Ley de Pago a 30 Días.

“Las MiPymes representan más del 98% de las empresas del país, generan una parte significativa del empleo privado y son el verdadero motor económico de las regiones. No es posible hablar de reactivación económica sin considerar al sector que sostiene gran parte de la actividad productiva y del empleo en Chile”, señalaron los gremios en su declaración.

Finalmente, las organizaciones manifestaron su disposición al diálogo con el Ejecutivo, aunque advirtieron que mantendrán una vigilancia permanente para que los anuncios en materia económica se traduzcan en medidas concretas que beneficien efectivamente a las empresas de menor tamaño.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.