Guardianes del Sonido: Iniciativa busca crear el primer catálogo nacional de luthiers y restauradores de instrumentos en Limache

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La iniciativa financiada por el Fondart busca visibilizar los oficios de construcción, reparación y mantención de instrumentos musicales, reuniendo a especialistas en un gran encuentro en la Casa Eastman.

Con el objetivo de reconocer y poner en valor los oficios que hacen posible la continuidad de la música, nace “Guardianes del Sonido: Encuentro de Saberes del Oficio en Limache”. Esta iniciativa cultural, financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart), busca reunir a luthiers, restauradores, técnicos, guitar techs y personas dedicadas a la construcción, reparación, restauración y mantención de instrumentos musicales y dispositivos sonoros.

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es la creación de un catálogo nacional de especialistas que permita a músicos, artistas y agrupaciones encontrar fácilmente apoyo técnico para la reparación, restauración y mantención de sus instrumentos. De esta manera, se busca fortalecer una red de colaboración que contribuya a la visibilización, sostenibilidad y proyección de estos oficios en todo el país.

El encuentro se desarrollará el sábado 3 de octubre en la Casa Eastman de Limache, espacio patrimonial que albergará conversatorios, charlas, muestras de instrumentos, presentaciones musicales y actividades participativas. La jornada busca generar un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos entre quienes mantienen vivo este importante oficio y la comunidad.

Al respecto, Carla Pereda Ormeño, gestora del proyecto, señaló que, “Guardianes del Sonido nace con el propósito de visibilizar y acercar a la comunidad los oficios vinculados a la construcción, restauración, reparación y conservación de instrumentos musicales y artefactos sonoros. Queremos reunir las historias, conocimientos y experiencias de quienes dedican su vida a estas labores construyendo una red que conecte a los especialistas con músicos y artistas de todo Chile. Este catálogo permitirá agrupar a los guardianes del sonido por regiones y poner sus conocimientos y datos de contacto al alcance de quienes los necesiten”.

Desde la organización realizaron un llamado a especialistas de todo el país a inscribirse y formar parte de esta iniciativa que busca reconocer y proyectar los oficios que mantienen viva la música. Las personas interesadas en formar parte de este catálogo nacional de oficios sonoros pueden contactarse a través del correo electrónico [email protected] o mediante su cuenta de Instagram: _.travesia.cultural._ donde además podrán conocer más detalles sobre esta iniciativa y sus próximas actividades.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.