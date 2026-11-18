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En el marco del Día Mundial de la Filosofía, el docente Miguel Ángel Rossel Cortés entrega recomendaciones para que las familias ayuden a niños y jóvenes a analizar la información y fundamentar sus ideas.

Una pregunta en una plataforma de inteligencia artificial puede recibir una respuesta en pocos segundos. Pero ¿cómo saber si esa información es correcta? ¿Qué ocurre cuando un estudiante la utiliza sin detenerse a revisarla?

El uso de estas herramientas ya forma parte de la experiencia escolar. Un análisis de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, basado en las respuestas de 196.593 estudiantes de segundo medio al cuestionario Simce 2025, reveló que el 95,4% declaró usar inteligencia artificial generativa con alguna finalidad académica. A ello se suma que, según la IX Radiografía Digital de Niños, Niñas y Adolescentes 2026, un 37% de los adolescentes declara verificar la información que entregan estas herramientas.

En este contexto, y con motivo del Día Mundial de la Filosofía, Miguel Ángel Rossel Cortés, profesor de Filosofía del Colegio Inglés Católico de La Serena, plantea la importancia de que los estudiantes aprendan a utilizar estas herramientas y analizar las respuestas que reciben. “La tarea que tenemos los profesores en este tiempo es enseñarles a los niños a cómo usar inteligencia artificial en beneficio del aprendizaje y no para cumplir con tareas”, señala.

Para el docente, el pensamiento crítico implica profundizar en las ideas y buscar argumentos. Rossel sostiene que esta capacidad puede estimularse en las conversaciones cotidianas y entrega cinco claves para las familias:

1. Preguntar de dónde viene la información: Si una respuesta de IA entrega un dato, revisar de dónde proviene antes de utilizarlo.

2. Consultar distintas fuentes: Buscar antecedentes y comparar la información antes de aceptarla o compartirla.

3. Pedir que expliquen sus ideas: Preguntas como “¿por qué piensas eso?” o “¿me puedes dar un ejemplo?” ayudan a desarrollar argumentos.

4. Escuchar antes de juzgar: Pedirles que expliquen su punto de vista, incluso cuando no se está de acuerdo, ayuda a mantener abierto el diálogo.

5. Leer y conversar con calma: Hablar sobre lo leído permite conocer otras perspectivas y profundizar en las preguntas que surgen.

El docente agrega que pensar críticamente también se relaciona con la convivencia. “Esa contradicción de ideas tiene que ser contradicción de ideas y no ataques personales”, afirma.

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