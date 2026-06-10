Hipertensión arterial: la importancia de un control oportuno para evitar graves consecuencias

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La hipertensión es una de las enfermedades más silenciosas y peligrosas en Chile, afectando a millones de personas que, en muchos casos, desconocen su condición.

En Chile, más de 4 millones de personas, lo que representa entre el 27% y 30% de la población, padecen hipertensión arterial. Sin embargo, solo un tercio de ellas se somete a controles regulares. El resto convive con una enfermedad que puede avanzar en silencio durante años y derivar en un infarto, un accidente cerebrovascular o daño renal sin haber presentado ningún síntoma previo.

El Dr. José Miño, cardiólogo de Clínica Ciudad del Mar, explica que existen dos tipos principales de hipertensión: la primaria y la secundaria. “La primera tiene relación con la genética y es la más común. En el segundo caso, ocurre como consecuencia de otras enfermedades, como la apnea obstructiva del sueño o enfermedades renovasculares”, señala.

El especialista detalla que el factor hereditario no es el único influyente. La alimentación, el tabaquismo, el consumo de alcohol o drogas, la presencia de otras enfermedades y diversos factores de riesgo cardiovascular también inciden directamente en el desarrollo de esta patología.

“Estos factores de riesgo han aumentado, lo que se percibe como una posible razón para un incremento en los diagnósticos de hipertensión en personas más jóvenes en los últimos años”, comenta el Dr. Miño.

Uno de los principales problemas es que muchas personas esperan sentir molestias antes de consultar. Pero la hipertensión no suele dar señales hasta que ya existe daño en el organismo. Por esta razón, el llamado es a realizar controles preventivos y monitorear periódicamente la presión arterial, incluso en personas jóvenes y aparentemente sanas.

Detectar la hipertensión a tiempo permite iniciar un tratamiento oportuno y reducir significativamente el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Consultar con un especialista es el primer paso.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.